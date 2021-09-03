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شاهد: العثور على آثار أقدام طفل ترجع إلى 1300 عام

3/9/2021-|آخر تحديث: 4/9/202112:09 AM (مكة المكرمة)

عثر علماء أتراك على آثار أقدام طفل يعود تاريخها إلى 1300 عام، بمدينة أسوس الأثرية في ولاية جناق قلعة شمال غربي البلاد.

وخلال الحفريات الأثرية المتواصلة في قضاء أيفاجيك، برئاسة عالم الآثار نور الدين أرصلان، عثر العلماء على آثار أقدام عمرها 1300 عام تعود لطفل على أرضية فرن خبز.

وفي تصريح للأناضول، قال أرصلان رئيس قسم علم الآثار في جامعة 18 مارس إنهم عثروا على آثار أقدام الطفل في منحدرات تل بركاني بالطرف الجنوبي من المنطقة المسماة ترواس في العصور القديمة.

وأوضح أنهم عثروا أيضاً على آثار أقدام لحيوان من المُرجح أنها تعود لكلب أو قطة.

وذكر أن أعمال الحفريات بالمنطقة تجري بدعم من وزارة الثقافة والسياحة ومؤسسة التاريخ التركيتين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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