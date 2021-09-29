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منوعات|أمريكا

أمريكا.. سلسلة مستشفيات تفصل 175 موظفًا لرفضهم لقاح كورونا

تأتي الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأكبر من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا (مواقع إلكترونية)
تأتي الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأكبر من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا (مواقع إلكترونية)
29/9/2021-|آخر تحديث: 29/9/202110:52 AM (مكة المكرمة)

فصلت سلسلة مستشفيات بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية أمس الثلاثاء، 175 موظفًا  لعدم التزامهم بالحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وذكرت سلسلة مستشفيات نوفانت هيلث ومقرها كارولينا الشمالية، في بيان لوسائل الإعلام الأمريكية أنه تم إنهاء عقود 175 من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لم يمتثلوا لالتزام التطعيم باللقاح المضاد لكورونا.

وطالبت سلسلة المستشفيات من موظفيها الممتنعين عن التطعيم لأسباب صحية أو دينية، بضرورة تقديم اختبار تشخيص خاص بالفيروس يفيد بالخلو من الوباء وذلك بشكل أسبوعي مع ارتداء القناع وواقي العين.

كانت المؤسسة الصحية التي يعمل بها 35 ألف شخص قد سرحت 375 من عمالها لمدة 5 أيام دون أجر بسبب عدم حصولهم على اللقاح ثم مددت العقوبة ثانية على أن تتجه لفصل عقود الممتنعين عن التطعيم.

وكانت المؤسسة قد طلبت في 22 يوليو/تموز الماضي من كافة العاملين بها بضرورة التطعيم، ومنحتهم فرصة حتى 15 سبتمبر/أيلول الجاري للحصول على التطعيم بشكل كامل.

الأولى عالميا

تأتي الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول العشر الأكثر من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بإصابات بلغت 43.2 مليون إصابة مؤكدة ووفيات بلغت 692.3 ألف وفاة.

وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن نحو 233 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى نحو 5 ملايين.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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