تيك توك تعلن تجاوز عتبة مليار مستخدم “نشط”

قالت شبكة (تيك توك) إن عدد مستخدميها “النشطين” تخطى مليار مستخدم، وذلك بعد أربع سنوات فقط على إطلاق هذا التطبيق التابع لمجموعة “بايت دانس” الصينية.

والمستخدم “النشط” هو الذي يقوم باستخدام الخدمة مرة واحدة على الأقل في الشهر.

واستقطبت “تيك توك” أكثر من 300 مليون مستخدم جديد منذ يوليو/تموز 2020، تاريخ آخر إعلان من الشبكة عن عدد مستخدميها.

وعززت الشبكة، المحببة خصوصا لدى المراهقين بفضل مقاطعها القصيرة الطريفة أو الراقصة، موقعها خلال جائحة كورونا بفعل فترات الإغلاق المتكررة حول العالم بما يشمل إقفال المدارس واعتماد الملايين على العمل من بُعد.

وبعدما كان طول المقاطع المصورة على “تيك توك” محصورا بخمس عشرة ثانية كحد أقصى، رفعت الشبكة هذه المدة القصوى إلى 60 ثانية، ثم إلى ثلاث دقائق مطلع يوليو لاستقطاب جمهور أوسع وتعزيز موقعها في منافسة موقع يوتيوب.

بدورها، أطلقت (يوتيوب) التابعة لمجموعة (غوغل) خدمتها (شورتس) من اجل منافسة (تيك توك) في مجال المقاطع المصورة القصيرة.

وأصبحت خدمة (شورتس) متاحة في أكثر من مئة بلد منذ يوليو الماضي.

لكن (تيك توك) لا تزال متقدمة بفارق كبير في هذا الجزء من السوق على (يوتيوب)، التي بلغ عدد مستخدميها النشطين 2.3 مليار مستخدم في عام 2020.

وتسعى (تيك توك) إلى زيادة الإيرادات المالية الناتجة عن منصتها بعد تأخير على هذا الصعيد في بداياتها.

وسرّعت الشبكة الاجتماعية خطواتها في مجال الإعلانات العام الماضي وأطلقت نهاية أغسطس/آب الماضي خاصية جديدة تتيح للمستخدمين أن يشتروا مباشرة منتجات يعرضها مباشرة صانعو المحتوى على المنصة.