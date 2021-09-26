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منوعات|الولايات المتحدة

ظنوا أنه مشرد.. طرد نيكولاس كيدج من أحد مطاعم لاس فيغاس (فيديو)

نيكولاس كيج كما ظهر في المقطع (ذا صن)
نيكولاس كيج كما ظهر في المقطع (ذا صن)
26/9/2021

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطرد نجم هوليود نيكولاس كيدج من أحد مطاعم مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وقالت صحيفة (ذا صن) البريطانية التي نشرت المقطع إن العاملين في المطعم لم يتعرفوا على كيدج، وظنوا أنه مشرد بسبب مظهره البائس وحالة السكر التام التي كان فيها.

ويظهر المقطع كيدج جالسا على أريكة وهو يرتدي ملابس منزل وفي حالة يرثى لها، قبل أن تقترب منه امرأة تعمل في المكان وتتبادل معه حديثا قصيرا.

ثم يظهر كيدج وهو يهم بالخروج من المكان، ثم وهو يحاول الدخول مرة أخرى لكن يتم منعه من قبل العاملين.

ونقلت (ذا صن) عن شهود عيان أن كيدج تناول كميات من الخمور الفاخرة قبل أن يصبح في هذه الحالة.

وذكرت أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يظهر فيها كيدج وهو في حالة سكر في مكان عام.

المصدر : الجزيرة مباشر + ذا صن

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