ظنوا أنه مشرد.. طرد نيكولاس كيدج من أحد مطاعم لاس فيغاس (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطرد نجم هوليود نيكولاس كيدج من أحد مطاعم مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وقالت صحيفة (ذا صن) البريطانية التي نشرت المقطع إن العاملين في المطعم لم يتعرفوا على كيدج، وظنوا أنه مشرد بسبب مظهره البائس وحالة السكر التام التي كان فيها.

ويظهر المقطع كيدج جالسا على أريكة وهو يرتدي ملابس منزل وفي حالة يرثى لها، قبل أن تقترب منه امرأة تعمل في المكان وتتبادل معه حديثا قصيرا.

وهو في حالة سُكر تام.. فيديو متداول لنجم هوليوود نيكولاس كيج وهو يتعرض للطرد من أحد مطاعم مدينة لاس فيغاس

ذكر مصدر لصحيفة The Sun:أن الممثل الأمريكي كان في سُكر تام وكان يحاول استفزاز كل من يمر أمامه pic.twitter.com/D4fODWB7nn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 26, 2021

ثم يظهر كيدج وهو يهم بالخروج من المكان، ثم وهو يحاول الدخول مرة أخرى لكن يتم منعه من قبل العاملين.

ونقلت (ذا صن) عن شهود عيان أن كيدج تناول كميات من الخمور الفاخرة قبل أن يصبح في هذه الحالة.

وذكرت أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يظهر فيها كيدج وهو في حالة سكر في مكان عام.