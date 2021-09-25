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منوعات|روسيا

مصرع 5 متسلقين حاصرتهم عاصفة ثلجية عند أعلى قمة جبل في أوربا (فيديو)

واجه أفراد الإنقاذ ظروفا جوية قاسية (رويترز)
واجه أفراد الإنقاذ ظروفا جوية قاسية (رويترز)
25/9/2021

قال مسؤولون روس إن 5 متسلقين لقوا حتفهم بعد أن فاجأتهم عاصفة ثلجية بينما كانوا يتسلقون قمة جبل (إلبروس) في روسيا، أعلى قمة جبل في أوربا.

وقالت وزارة الطوارئ المحلية إنه جرى إنقاذ 14 آخرين من المجموعة فوق الجبل في شمال القوقاز. مضيفة أن عملية الإنقاذ استمرت ساعات.

ووأظهرت مقاطع فيديو رجال الإنقاذ وهم يشقون طريقهم عبر الجليد الرطب وسط ظروف طقس قاسية للغاية، مع هبوب رياح قوية وصلت سرعتها إلى 70 كيلومتر في الساعة وهطول الثلوج بغزارة في درجات حرارة انخفضت إلى 20 درجة تحت الصفر.

وكانت مجموعة من المتسلقين وصلت إلى ارتفاع نحو 5 آلاف متر، عندما فاجأتهم العاصفة الثلجية. وأفادت تقارير إعلامية أن غالبية أفراد المجموعة لم يكونوا من محترفي تسلق الجبال.

ويعد جبل إلبروس أعلى قمة جبلية في روسيا، إذ يبلغ ارتفاعه نحو 5642 مترا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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