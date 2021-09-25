مصرع 5 متسلقين حاصرتهم عاصفة ثلجية عند أعلى قمة جبل في أوربا (فيديو)

قال مسؤولون روس إن 5 متسلقين لقوا حتفهم بعد أن فاجأتهم عاصفة ثلجية بينما كانوا يتسلقون قمة جبل (إلبروس) في روسيا، أعلى قمة جبل في أوربا.

وقالت وزارة الطوارئ المحلية إنه جرى إنقاذ 14 آخرين من المجموعة فوق الجبل في شمال القوقاز. مضيفة أن عملية الإنقاذ استمرت ساعات.

ووأظهرت مقاطع فيديو رجال الإنقاذ وهم يشقون طريقهم عبر الجليد الرطب وسط ظروف طقس قاسية للغاية، مع هبوب رياح قوية وصلت سرعتها إلى 70 كيلومتر في الساعة وهطول الثلوج بغزارة في درجات حرارة انخفضت إلى 20 درجة تحت الصفر.

وسط درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر.. مقتل خمسة متسلقين بعد محاولة فاشلة لتسلق أعلى جبل في #أوربا pic.twitter.com/CX3gjNKZNM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 25, 2021

وكانت مجموعة من المتسلقين وصلت إلى ارتفاع نحو 5 آلاف متر، عندما فاجأتهم العاصفة الثلجية. وأفادت تقارير إعلامية أن غالبية أفراد المجموعة لم يكونوا من محترفي تسلق الجبال.

ويعد جبل إلبروس أعلى قمة جبلية في روسيا، إذ يبلغ ارتفاعه نحو 5642 مترا.