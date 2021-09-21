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تنظيف المنزل يحرق سعرات حرارية بقدر ممارسة التمارين

(غيتي)
(غيتي)
21/9/2021-|آخر تحديث: 21/9/202110:59 PM (مكة المكرمة)

يقول خبراء الصحة إن عملية تنظيف المنزل تحرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية يمكن مقارنتها بالسعرات التي تُحرق خلال جلسة تمارين صغيرة إن لم يكن أفضل.

ونصح مدرب اللياقة هنري سيبلاغيفس من يفكرون في تنظيف المنزل ألا يقللوا من قيمة ذلك قائلا إن “جلسة تنظيف متوسطة للمنزل يمكن أن تحرق سعرات حرارية بسرعة أقل من جلسة تمارين قصيرة”.

وينصح الخبراء بالاستماع للموسيقى بل والرقص قليلا للتخفيف من شعور الشخص بعملية تنظيف المنزل كما أن ذلك قد يبدو طريقة بديلة لمن لا يشعرون بميل لممارسة رياضة معينة.

وتقول رابطة المستهلك الألمانية إن كمية الدهون التي يمكن حرقها خلال مهام التنظيف البسيطة مرتفع على نحو مذهل. فعلى سبيل المثال تحرق الحركات التي تتم لتنظيف النافذة 320 سعرا حراريا في الساعة عندما يتم فعلها بكثافة.

أما صعود ونزول الدرج فهو يحسن القدرة على التحمل، بينما محاولة الوصول للجزء العلوي من النافذة لتنظيفها يعد نوعا من تمارين الإطالة.

وإذا أراد المرء حرق المزيد من السعرات الحرارية من خلال عملية التنظيف فإن 15 دقيقة من المسح تحرق نحو 200 سعر حراري بينما تنظيف البلاط أو ما شابه يمكن أن يحرق نحو 75 سعرا حراريا في المدة الزمنية نفسها وكلاهما بمثابة تمرين للذراعين.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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