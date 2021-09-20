8 قتلى و20 جريحا.. مسلح يطلق النار داخل حرم جامعة روسية والأمن يعتقله (فيديو)

أطلق طالب النار في حرم جامعة بوسط روسيا اليوم الإثنين مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 على الأقل حسبما أكد المحققون في ثانية عملية إطلاق نار في مرفق تعليمي هذا العام.

وقال متحدث باسم الجامعة والشرطة إنه تم اعتقال المسلح بعد قليل من الحادث الذي وقع في جامعة بيرم التي تبعد حوالي 1300 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.

وذكرت لجنة التحقيقات الروسية التي تنظر عادة في الجرائم الكبيرة أن عددًا من الأشخاص أصيبوا بجروح في الاعتداء وبأن المهاجم أصيب بجروح أيضًا أثناء اعتقاله.

وتعد عمليات إطلاق النار في أماكن الدراسة نادرة نسبيًا في روسيا نظرًا للإجراءات الأمنية المشددة في المنشآت التعليمية ولصعوبة شراء الأسلحة النارية بشكل قانوني رغم إمكانية تسجيلها كبنادق صيد.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طلابا يرمون بمتعلقاتهم من نوافذ المباني في حرم الجامعة قبل أن يقفزوا هربًا من المهاجم.

reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 20, 2021

وفي تسجيلات مصورة بثتها وسائل الإعلام الرسمية وقيل إنها التقطت خلال الاعتداء ظهر شخص يرتدي اللون الأسود وخوذة يحمل سلاحا ويسير في حرم الجامعة.

ويعود آخر هجوم دام إلى مايو/أيار 2021 عندما أطلق شاب عمره 19 عاما النار في مدرسته السابقة في مدينة قازان بوسط روسيا موديا بـ9 أشخاص.

وذكر محققون أن المهاجم كان يعاني من خلل عقلي لكن اعتبر أنه مؤهل للحصول على رخصة لشراء البندقية نصف الآلية التي استخدمها في الاعتداء.

ودعا الرئيس فلاديمير بوتين يوم الهجوم الذي يعد الأسوأ في التاريخ الروسي الحديث إلى مراجعة قوانين حيازة الاسلحة.

Russia: 18 yr old Taimur opens fire at Perm University leaving 8 killed & several wounded.

He is reportedly been Detained pic.twitter.com/lS65Lm9jyy — Norbart Elakes (@NorbartElakes) September 20, 2021

تأثُّر بالغرب

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 أطلق تلميذ عمره 19 عاما النار في بلدة بلاغوفيشينسك (شرق) في جامعته ما أدى إلى مقتل زميل له وجرح 3 أشخاص قبل أن يطلق النار على نفسه.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قتل مراهق 20 شخصا في كلية كيرتش التقنية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014.

وظهر في تسجيلات كاميرات مراقبة وهو يرتدي قميصا يشبه ذاك الذي ارتداه إريك هاريس أحد مطلقي النار في ثانوية كولومباين الأمريكية عام 1999 والذي أدى إلى مقتل 13 شخصا، وتمكن مطلق النار في القرم من الحصول على رخصة لحيازة سلاح بعدما خضع لتدريب على الرماية ولتقييم نفسي.

وتقول أجهزة الأمن الفدرالية الروسية إنها حالت دون وقوع عشرات الهجمات المسلحة على مدارس في السنوات القليلة الماضية.

وفي فبراير/ شباط 2020 أعلن الأمن الفدرالي الروسي اعتقال مراهقين يشتبه بتخطيطهما لشن هجوم على مدرسة في مدينة سراتوف بأسلحة ومتفجرات يدوية الصنع، واعتبرت السلطات أن الشابين الروسيين تأثرا سلبا بالإنترنت وخصوصا من الغرب.