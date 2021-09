8 قتلى و20 جريحا.. مسلح يطلق النار داخل حرم جامعة روسية والأمن يعتقله (فيديو)

أطلق طالب النار في حرم جامعة بوسط روسيا اليوم الإثنين مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 على الأقل حسبما أكد المحققون في ثانية عملية إطلاق نار في مرفق تعليمي هذا العام.

وقال متحدث باسم الجامعة والشرطة إنه تم اعتقال المسلح بعد قليل من الحادث الذي وقع في جامعة بيرم التي تبعد حوالي 1300 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.

وذكرت لجنة التحقيقات الروسية التي تنظر عادة في الجرائم الكبيرة أن عددًا من الأشخاص أصيبوا بجروح في الاعتداء وبأن المهاجم أصيب بجروح أيضًا أثناء اعتقاله.

وتعد عمليات إطلاق النار في أماكن الدراسة نادرة نسبيًا في روسيا نظرًا للإجراءات الأمنية المشددة في المنشآت التعليمية ولصعوبة شراء الأسلحة النارية بشكل قانوني رغم إمكانية تسجيلها كبنادق صيد.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طلابا يرمون بمتعلقاتهم من نوافذ المباني في حرم الجامعة قبل أن يقفزوا هربًا من المهاجم.

reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 20, 2021