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منوعات|البرازيل

طيار يخدع مسلحين حاولوا إجباره على تهريب مسجون ويهبط في قسم الشرطة (فيديو)

(موافع التواصل)
(موافع التواصل)
20/9/2021-|آخر تحديث: 21/9/202112:14 AM (مكة المكرمة)

قالت وسائل إعلام برازيلية إن قائد مروحية تمكن من خداع اثنين من المسلحين حاولا إجباره على تهريب مسجون من أحد السجون وهبط بالطائرة في مركز للشرطة.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمروحية وهي تحاول الهبوط في مركز للشرطة.

وذكرت صحف محلية إن الرجلين استأجرا المروحية بدعوى القيام بنزهة وفوجيء الطيار بأنهما يطلبان العودة.

وخلال الرحلة، هاجم المسلحان قائد الطائرة ليجبراه على التوجه لأحد السجون لكنه راوغهم وتوجه نحو أحد مراكز الشرطة.

وحين هدد المسلحان الطيار، توجه إلى مدينة مجاورة ثم أوهمهما أن الطائرة ستسقط فقفزا في منطقة الغابات هاربين ليعود الطيار إلى قاعدة للشرطة.

وقالت الشرطة إنها تجري عملية بحث واسعة عن المسلحين للقبض عليهما.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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