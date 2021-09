طيار يخدع مسلحين حاولوا إجباره على تهريب مسجون ويهبط في قسم الشرطة (فيديو)

قالت وسائل إعلام برازيلية إن قائد مروحية تمكن من خداع اثنين من المسلحين حاولا إجباره على تهريب مسجون من أحد السجون وهبط بالطائرة في مركز للشرطة.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمروحية وهي تحاول الهبوط في مركز للشرطة.

A coragem de um piloto policial arriscando a vida é destaque💪

👉 O ato heróico aconteceu nesta tarde no Rio de Janeiro. O piloto do helicóptero, Adonis Lopes, policial @PCERJ , foi rendido por bandidos que queriam forçar um pouso no Complexo Penitenciario de Gericinó, em Bangu. pic.twitter.com/LkReYEreG6

