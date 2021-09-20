حكاية فتاة لبنانية كفيفة حفظت القرآن الكريم بلغة برايل (فيديو)

استعرض برنامج “حكاية” على قناة الجزيرة مباشر قصة الفتاة اللبنانية الكفيفة ساجدة بلال عبد الرحمن التي لم يمنعها فقدان بصرها من إتمام حفظ القرآن الكريم.

تقول ساجدة للجزيرة مباشر إن الله أعطاها القدرة على حفظ القرآن الكريم بطريقة برايل، مشيرة إلى أنها ظلت تحفظه باستمرار في النهار وفي المساء كانت تراجعه مع عائلتها.

وقرأت ساجدة أمام كاميرا الجزيرة مباشر بعض آيات القرآن الكريم بطريقة برايل.

وطالب والد ساجدة من جميع الآباء أن يشجعوا أبنائهم على تعلم وحفظ القرآن بدلا من أن يقضوا كل أوقاتهم على الهواتف المحمولة والإنترنت وأمام التلفزيون، مبديا فخره بابنته وما وصلت إليه مع القرآن الكريم.

والد الفتاة اللبنانية أثناء حديثه مع الجزيرة مباشر

وطريقة برايل هي نظام للكتابة والقراءة خاص بالمكفوفين وضعاف البصر، يقوم على تجسيد الحروف على ورق خاص بنقاط ناتئة أو مقعرة يُمكن تحسسها باللمس، ويُعبر عن كل حرف بتشكيل من النقاط البارزة تُطبع على الورقة بفضل ريشة خاصة تُعرف بريشة برايل.

وتتكون الحروف في طريقة برايل من عدد من الخلايا يمكن لأي كفيف استخدامها بلغته، فالكفيف العربي يقرأ ويكتب برايل باللغة العربية، والكفيف الإسباني يقرأ ويكتب برايل بالإسبانية، ويستطيع الكفيف أن يقرأها من خلال تلمسها بأطراف أنامله.