محمد صبحي يشعل جدلا في مصر بعد انتقاده احتكار صناعة الدراما و”الأعمال التافهة” (فيديو)

أثار الممثل المصري محمد صبحي جدلًا واسعًا بعد انتقاده احتكار صناعة الدراما في مصر.

واشتكى صبحي في بث مباشر على صفحته بفيسبوك من سياسة الاحتكار الفني التي أصبحت تحت سيطرة الدولة وتعطل إنتاج مسلسل له منذ 4 سنوات بسبب هذه السياسة.

واعتبر صبحي أن هذا الاحتكار ينتقص من حرية الفن والدراما، مضيفًا “أحضّر مسلسلًا منذ 4 سنوات لكن حدثت في مصر حالة من الاحتكار”.

وتابع “لما أعمل مسلسل وأكلفه كتير وألف به على القنوات ألاقي القنوات كلها في إيد واحدة والمنتج واحد، الدولة هي من تنتج وهي من تمتلك القنوات”.

كما انتقد صبحي نوعية الأعمال الدرامية التي تنتجها الدولة في الوقت الحالي، واصفا إياها بأنها “تافهة ومسفة”.

وأكد صبحي أن الاحتكار جعل جميع الفضائيات متشابهة من حيث الشكل والمنهج والرأي الواحد، كما أصبحت تقدم أعمالًا متشابهة.

وطالب صبحي الدولة بما سماه “فتح آفاق الإبداع من جديد من خلال ترك المجال للمبدعين”.

وأثارت تلك التصريحات تفاعلًا واسعًا من مستخدمي مواقع التواصل، خاصة أن صبحي كان من أشد المؤيدين للنظام طوال السنوات الماضية، وأطلق تصريحًا شهيرًا عام 2018 قال فيه إنه لا يمانع في أن يقوم النظام بحبس وتعذيب أولاده.

وقال أحمد مكاوي “محمد صبحي كان بيطلع يهلل ويساند، دلوقتي طالع يشتكي بعدما تضرر شخصيًا، للأسف محدش هيرد عليك، ومحدش فينا مهتم باللي بتقوله”.

وقال حساب آخر “مش مهم مين بيقدم إيه، المهم إنه فعلًا بيتكلم في قضية مهمة جدًا وخطر جدًا وهي قضية احتكار الدولة للإنتاج، بالتالي التحكم في المحتوى”.

وتوجه هشام بحديثه إلى محمد صبحي قائلًا “من سخرية القدر أن تكون ملهمًا للأجيال ويتأثر بك الكثير من المبدعين في العالم العربي ثم تتحول إلى بوق إعلامي”.