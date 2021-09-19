“الموت مثل الولادة”.. طبيبة تكشف ما يحدث للجسد وقت الاحتضار وخروج الروح (فيديو)

يخشى غالبية الناس الموت لأسباب عديدة دون أن يناقش الكثيرون تفاصيل ما يحدث خلال الموت أو ما يسمى بـ “الانتقال السلمي”، وهو ما حاولت الطبيبة البريطانية كاثرين مانيكس فعله بمناقشة كتابها “The End in Mind” ووصفت خلاله لحظات خروج الروح من الجسد.

واعتبرت الطبيبة البريطانية أن الموت قد لا يكون بالسوء الذي نتوقعه أو الذي نتحدث به عنه، ولاحظت الطبيبة أن الكثيرين أصبحوا يتجنبون الحديث عن الاحتضار مع جهل كيف يمكن التعامل مع الموقف.

وفي التفاصيل التي نشرتها أمس صحيفة (الديلي ستار) البريطانية مستدلة بحوار سابق للطبيبة مع تلفزيون (بي بي سي)، اعتبرت كاثرين أن تجنب الأطباء للكلمات الصحيحة لوصف حالة المريض، قد تجعل عائلته لا تتوقع أن الموت يقترب ثم تواجه الصدمة دون أي تمهيد لها في حين أن الوضع يمكن أن يكون أفضل من ذلك بكثير.

وذهبت الدكتورة في حديثها عن “الموت السلمي” إلى مقارنته بالولادة، قائلة “الموت مثل الولادة هو في الحقيقة مجرد عملية، عندما يصبح الناس أكثر تعبًا وإرهاقًا مع مرور الوقت من الطبيعي أن يناموا”.

وتابعت مانيكس في حوارها أنه مع هذه الحاجة المتزايدة للنوم يحدث ما شبّهته بالسقوط في اللاوعي وبالتالي لا يلاحظ الإنسان ماذا يحدث.

النفس الأخير

سمعنا جميعًا عبارة “حشرجة الموت”، تُفسَّرها الطبيبة على أنها قد تبدو لمن حول المحتضر أنها شيء مخيف أو مزعج وهي التنفس مع وجود المخاط أو اللعاب في الجزء الخلفي من الحلق ما يحدث صوتًا خلال التقاط الأنفاس.

كاثرين: نحن بحاجة للتطبيع مع الحديث حول الموت من أجل مواساة بعضنا البعض (غيتي)

قالت الدكتورة إن الناس يتحدثون عن حشرجة الموت كما لو أنها شيء فظيع، لكن المريض في الواقع قد يكون غير واع بذلك لدرجة أنه لا يشعر حتى بدغدغة اللعاب في المجرى التنفسي.

تقول الطبيبة إن تهويل لحظة الموت أمر سائد، لكن الأنفاس الأخيرة قد تخرج بسلاسة وفي بعض الحالات تكون فترة من التنفس السطحي ثم زفير قد لا يدرك المحيطون بالميت أنه حدث.

وتعتقد كاثرين أننا بحاجة إلى التطبيع مع الحديث حول الموت من أجل تثقيف ومواساة بعضنا البعض بأفضل الطرق الممكنة، واختتمت حديثها بالقول “يموت الإنسان الطبيعي وقد يكون الأمر سلسًا ويمكن الاستعداد له حتى أنه يمكن الاحتفال به”.