شاهد: خنازير الماء تجتاح أحياء ثرية بالعاصمة الأرجنتينية

أصبحت الحدائق الأنيقة وأحواض الزهور المشذبة في حي (نورديلتا) الخاص والثري في إحدى ضواحي بوينس آيرس، فريسة جحافل من (الكابيبارا) أو ما يُعرف بخنزير الماء، أكبر قوارض العالم الذي يصل وزنه إلى 80 كيلوغرامًا وأصله من أمريكا الجنوبية، بعدما طُرد من أراضيه عن طريق إغراق العقارات.

وأشعل تزايد هذه القوارض في الأرجنتين نقاشًا محتدمًا حول حماية البيئة وعدم المساواة في بلد يعيش 42% من سكانه تحت خط الفقر.

ويفتخر حي نورديلتا بتقديمه “هدوء الطبيعة وراحة المدينة” لسكانه الأثرياء الباحثين عن الأمن ووحدة المجتمع، وهو أشبه بمدينة مغلقة فيها منازل فردية كلها مجهزة بأحواض سباحة، ومجمعات رياضية ودور عبادة ومدارس.

وبُني هذا الحي منذ 20 عامًا فوق مستنقعات مصبّ نهر بارانا الذي يتدفق إلى (ريو دي لا بلاتا) شمال بوينس آيرس. وبات المجمع يغطي اليوم 1600 هكتار حيث كانت مجموعات من الكابيبارا تسكن بسلام.

وتقول (بيرلا باجي) وهي تسكن في جوار نورديلتا وتطالب بالحفاظ على الثدييات العاشبة، “لطالما كانت الكابيبارا هنا. كنا نرى بعضها بين الحين والآخر. ولكن، قبل 3 أو 4 أشهر، هاجم مطورو العقارات ملاذهم الأخير ما تسبب في تشتّت هذه الخنازير”.

وأدى تنظيف الأرض الوحيدة التي لم تنل حصّتها بعد من أعمال الإنسان التخريبيّة إلى نزوح مئات من هذه الحيوانات التي غزت الأحياء الراقية.

وتضيف بيرلا “يجب أن نتعلم كيفية التعايش معها، فهي ليست حيوانات عدوانية. إنها عاجزة عن حماية نفسه ونحن نحبسها ونحرمها من مسكنها، والآن نشكو من غزوها لنا”، مطالبةً بإنشاء “احتياطي من 20 أو 30 هكتارا للحفاظ على التنوع”.

Nordelta in Argentina’s Buenos Aires Province sits on a wetland and is home to some of the wealthiest residents. But now the residents are concerned about the rapid growth of capybaras population pic.twitter.com/Bh1D0WMDCm

— Reuters (@Reuters) September 1, 2021