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منوعات|تركيا

بيانو وشطرنج ومكتبة.. صالون حلاقة فريد من نوعه يدلل زبائنه (فيديو)

19/9/2021-|آخر تحديث: 19/9/202103:35 PM (مكة المكرمة)

افتتح حلاق تركي صالون حلاقة فريدًا من نوعه من حيث التصميم والديكور، والخدمات التي يمكن أن يستفيد منها الزبائن الذين يقصدون محله.

ويوفر الحلاق التركي مراد ألبير لزبائنه فرصة المطالعة ولعب الشطرنج والعزف على البيانو في مكان عمله بولاية طوقات شمالي تركيا.

ويقول ألبير (49 عامًا) إنه انتقل إلى ولاية طوقات قبل 5 سنوات بعد قضاء مدة طويلة في إسطنبول وممارسة مهنة الحلاقة فيها.

يوفر الحلاق التركي ذلك لإشعار زبائنه بعناية خاصة (الأناضول )

وأوضح ألبير أنه منذ افتتاحه المحل في الولاية يعمل على نظام المواعيد حتى قبل مجيء وباء كورونا وذلك لإشعار زبائنه بعناية خاصة.

وأشار إلى أنه وضع آلة بيانو ولعبة شطرنج ومكتبة في مكان عمله وذلك لخدمه زبائنه.

وأوضح ألبير أنه يقدم خدمة الحلاقة أولًا ومن ثم يدور الحديث عن الكتب أو الموسيقى أو لعبة الشطرنج، إذا كان زبائنه يجيدون العزف على البيانو فيستمع لعزفهم أو يقوم هو بعزف مقطوعة معينة.

يوفر الحلاق التركي لزبائنه فرصة المطالعة ولعب الشطرنج والعزف على البيانو (الأناضول )

وأشار إلى أن العديد من الزبائن يفضلون المجيء إلى محله لخدمة الحلاقة بعد أن واجه في البداية العديد من الانتقادات وأن فكرته لن تنجح. وبيّن أنه يعمل بمفرده في المحل وأنه يحلق لـ 12 زبونًا في اليوم.

وقال فرقان قاضي أوغلو أحد زبائن ألبير إنه يأتي إلى محل ألبير ليس فقط للحلاقة بل لقضاء صحبة رائعة أيضا مؤكدا أنه لم يصادف محل حلاقة يعمل بهذا الطراز من قبل.

واجه مراد في البداية العديد من الانتقادات (الأناضول)
المصدر : الأناضول

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