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أول رحلة يديرها هواة.. عودة كبسولة فضاء تابعة لـ “سبيس إكس” إلى الأرض (فيديو)

الكبسولة هبطت في البحر بعد رحلة استمرت 3 أيام (مواقع التواصل)
الكبسولة هبطت في البحر بعد رحلة استمرت 3 أيام (مواقع التواصل)
19/9/2021-|آخر تحديث: 19/9/202102:54 PM (مكة المكرمة)

هبطت بسلام رحلة سبيس إكس المعروفة باسم (إنسبيريشن 4) بطاقمها المدني المؤلف من 4 أفراد في المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية مساء السبت منهية أول رحلة إلى الفضاء بطاقم جميعه من المدنيين.

وقالت شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك قطب التكنولوجيا المتطورة والرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية في بث مباشر على قناتها على يوتيوب إن الكبسولة التي تحمل اسم (كرو دراغون) هبطت في البحر في نحو السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعد رحلة استمرت 3 أيام.

وجهزت سبيس-إكس مركبة الفضاء وأطلقتها من فلوريدا وتحكمت في طيرانها من مقرها في ضواحي لوس أنجلوس.

وأقلعت الرحلة يوم الأربعاء من مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال على متن الصاروخ فالكون 9، وهو واحد من صاروخين سبيس-إكس قابلين لإعادة الاستخدام.

وفي غضون 3 ساعات وصلت الكبسولة إلى ارتفاع مداري يزيد بقليل على 585 كيلومترًا، أي أعلى من ارتفاع محطة الفضاء الدولية والتلسكوب الفضائي هابل وأبعد من أي نقطة بلغها الإنسان منذ نهاية برنامج أبولو لاستكشاف القمر التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في 1972.

وذهب الرواد الهواة إلى الفضاء من قبل، ولكن لم يحدث ذلك بدون وجود رواد  فضاء مدربين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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