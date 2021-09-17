“بئر برهوت”.. فريق عماني ينزل إلى “قعر جهنم” في اليمن (فيديو)

أطلق فريق عماني لاستكشاف الكهوف مغامرة للنزول إلى بئر عميقة في محافظة المهرة اليمنية يطلق عليها سكان المنطقة “بئر برهوت”.

وتشيع حول البئر أساطير وقصص كثيرة نسبت بعضها إلى أحاديث نبوية لإضفاء طابع من التصديق عليها.

ويطلق سكان المنطقة أسماء عدة على تلك البئر منها “محبس الجن” و”قعر جهنم” ويعتقد بعضهم أنها كانت مسكونة من الجن.

وغرد الفريق عبر حسابه الرسمي في تويتر “الفريق العماني لاستكشاف الكهوف يفك طلاسم بئر برهوت (خسفيت فوجيت ) بمحافظة المهرة اليمنية”.

الفريق العماني لاستكشاف الكهوف يفك طلاسم بئر برهوت (خسفيت فوجيت )بمحافظة المهرة اليمانية تقرير مفصل عنها قريبًا ان شاء الله @GsoOman @MohDtheGeologis @nabil4800 @salimalsuqri pic.twitter.com/aCoyzrJF71 — الفريق العماني لاستكشاف الكهوف (@OCET_Oman) September 15, 2021

الفريق بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ومركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث يوثق خسفيت فوجيت (أو ما عُرف أحيانا ببئر برهوت)، خلال زيارة قام بها لمحافظة المهرة بالجمهورية اليمنية، ضمن عمله لدراسة الكهوف. pic.twitter.com/094GSKaTEQ — الفريق العماني لاستكشاف الكهوف (@OCET_Oman) September 16, 2021

وتحتوي الحفرة على مجموعة متنوعة من الترسبات الكهفية، وتعيش فيها مجموعة مختلفة من الكائنات الحية منها الأفاعي والضفادع والخنافس. ويصل طول بعض الصواعد والهوتبط في الحفرة أكثر من ٩ أمتار. pic.twitter.com/dthL4UgAsX — الفريق العماني لاستكشاف الكهوف (@OCET_Oman) September 16, 2021

وأعلنت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت أن الفريق العماني دشن رحلته لاستكشاف الكهوف بمحافظة المهرة (شرقي اليمن)، في إطار تعاون مشترك بين الهيئة والجمعية الجيولوجية العمانية.

وقالت الهيئة إن الفريق العماني بدأ بزيارة بئر (خسفيت فوجيت) والذي “ينسب إليه بئر برهوت كما يزعمون بمديرية شحن -محافظة المهرة- بداية العمل الحقلي لدراسة الكهوف والمغارات”.

وأضافت “أنجِزت الدراسة عبر النزول إلى قاع البئر بالطرق الحديثة بعد التعرف على الطبيعة الجيولوجية، ومراحل تكون الخسف -البئر- من خلال مرورها بمراحل التجوية والتعرية، والإذابة للصخور الجيرية حتى تكوينها”.

وتابع “ما تتميز به البئر هو تنوع طبيعتها ووجود العيون والغيول، والصواعد والهوابط التي تتميز بها الكهوف والمغارات”.