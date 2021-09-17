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“بئر برهوت”.. فريق عماني ينزل إلى “قعر جهنم” في اليمن (فيديو)

"بئر برهوت" بمحافظة المهرة في اليمن (موافع التواصل)
"بئر برهوت" بمحافظة المهرة في اليمن (موافع التواصل)
16/9/2021-|آخر تحديث: 17/9/202101:25 AM (مكة المكرمة)

أطلق فريق عماني لاستكشاف الكهوف مغامرة للنزول إلى بئر عميقة في محافظة المهرة اليمنية يطلق عليها سكان المنطقة “بئر برهوت”.

وتشيع حول البئر أساطير وقصص كثيرة نسبت بعضها إلى أحاديث نبوية لإضفاء طابع من التصديق عليها.

ويطلق سكان المنطقة أسماء عدة على تلك البئر منها “محبس الجن” و”قعر جهنم” ويعتقد بعضهم أنها كانت مسكونة من الجن.

وغرد الفريق عبر حسابه الرسمي في تويتر “الفريق العماني لاستكشاف الكهوف يفك طلاسم بئر برهوت (خسفيت فوجيت ) بمحافظة المهرة اليمنية”.

وأعلنت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت أن الفريق العماني دشن رحلته لاستكشاف الكهوف بمحافظة المهرة (شرقي اليمن)، في إطار تعاون مشترك بين الهيئة والجمعية الجيولوجية العمانية.

وقالت الهيئة إن الفريق العماني بدأ بزيارة بئر (خسفيت فوجيت) والذي “ينسب إليه بئر برهوت كما يزعمون بمديرية شحن -محافظة المهرة- بداية العمل الحقلي لدراسة الكهوف والمغارات”.

وأضافت “أنجِزت الدراسة عبر النزول إلى قاع البئر بالطرق الحديثة بعد التعرف على الطبيعة الجيولوجية، ومراحل تكون الخسف -البئر- من خلال مرورها بمراحل التجوية والتعرية، والإذابة للصخور الجيرية حتى تكوينها”.

وتابع “ما تتميز به البئر هو تنوع طبيعتها ووجود العيون والغيول، والصواعد والهوابط التي تتميز بها الكهوف والمغارات”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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