وزير الصحة الأسكتلندي يهاجم صحفيا نشر موقفا محرجا عنه (فيديو)

وجه وزير الصحة الأسكتلندي حمزة يوسف انتقادا حادا لصحفي نشر مقطعا مصورا له، اليوم الخميس، وهو يسقط من على دراجة طبية متحركة داخل أروقة البرلمان.

وكان يوسف يركب دراجة طبية داخل أروقة البرلمان جراء إصابة في ساقه إلا أن توازنه اختل وسقط أرضا.

ونشر الصحفي غلين كامبل المقطع المصور قائلا “يوم سيئ لوزير الصحة حمزة يوسف في العمل”.

وعلق يوسف على نشر مقطع سقوطه قائلًا “كل ذلك لأجل تدقيق وسائل الإعلام، ألم يخجل من ذلك، لست متأكدًا من الغرض لالتقاط فيديو وتغريده عن سقوطي وأنا مصاب”.

All for media scrutiny & never shy away from it. Just not sure there is need or purpose to tweet out a video of me falling over while injured. If anyone else had fallen over while on crutches, a knee scooter, or in a wheelchair would your first instinct be to film it & tweet out? https://t.co/sM7ue70CDg

