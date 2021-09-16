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وزير الصحة الأسكتلندي يهاجم صحفيا نشر موقفا محرجا عنه (فيديو)

وزير الصحة الأسكتلندي، حمزة يوسف قبل سقوطه من على الدراجة الطبية (مواقع التواصل)
وزير الصحة الأسكتلندي، حمزة يوسف قبل سقوطه من على الدراجة الطبية (مواقع التواصل)
16/9/2021-|آخر تحديث: 17/9/202112:21 AM (مكة المكرمة)

وجه وزير الصحة الأسكتلندي حمزة يوسف انتقادا حادا لصحفي نشر مقطعا مصورا له، اليوم الخميس، وهو يسقط من على دراجة طبية متحركة داخل أروقة البرلمان.

وكان يوسف يركب دراجة طبية داخل أروقة البرلمان جراء إصابة في ساقه إلا أن توازنه اختل وسقط أرضا.

ونشر الصحفي غلين كامبل المقطع المصور قائلا “يوم سيئ لوزير الصحة حمزة يوسف في العمل”.

وعلق يوسف على نشر مقطع سقوطه قائلًا “كل ذلك لأجل تدقيق وسائل الإعلام، ألم يخجل من ذلك، لست متأكدًا من الغرض لالتقاط فيديو وتغريده عن سقوطي وأنا مصاب”.

وأضاف الوزير “إذا كان هناك أي شخص آخر قد سقط عكازه أو من دراجته الطبية أو من على كرسي متحرك، هل ستكون غريزتك الأولى هي التصوير والتغريد بها”.

وانتقدت وزيرة المالية الأسكتلندية كيت فوربس نشر الفيديو، وغردت عبر تويتر “هذا أمر غير مريح أبدًا، لا أتفهم كيف أن فيديو سقوط رجل مصاب ويفترض أنه يتألم يكون لأجل المصلحة العامة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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