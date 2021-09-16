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مبادرة لاقت استحسانا واسعا.. ناشط يشتري من شاب مصاب بمتلازمة داون بضاعته بالكامل (فيديو)

ناشط سوري مع بائع مصاب بمتلازمة داون (تواصل اجتماعي)
ناشط سوري مع بائع مصاب بمتلازمة داون (تواصل اجتماعي)
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202105:17 PM (مكة المكرمة)

تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع مقطع فيديو نشره شاب سوري عبر صفحته على تويتر، يظهر واحدة من المبادرات الإنسانية التي يقوم بها في بلاده.

ويُظهر الفيديو فراس منصور المتطوع بالأعمال الإنسانية، وهو يشتري من شاب مصاب بمتلازمة داون كل ما يبيعه بريف إدلب في سوريا في مبادرة لاقت استحسانا واسعا من الناشطين.

ويستعين الشاب السوري على المرض والفقر ببيع بعض السكاكر مفترشا الأرض في بلد دمرته الحرب، ولإدخال السرور على قلبه قدم منصور وردة بيضاء للشاب بعد أن اشترى منه كل ما يبيعه، ووصفها بأنها تشبه لون قلبه.

ودعا فراس منصور الذي يعرف نفسه عبر صفحته الشخصية بأنه يساعد “العائلات الأكثر فقرا والأشد حاجة في سوريا” وأنه عضو ومؤسس لفريق الاستجابة الطارئة إلى القيام بمثل هذه المبادرات الإنسانية البسيطة لنشر الفرح.

وأوصى الشاب متابعيه باستثمار الفرص كلما وجدت وإن كانت بسيطة لإسعاد الناس، وتفاعل الناشطون بشكل إيجابي مع منشور منصور.

المصدر : الجزيرة مباشر

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