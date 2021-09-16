مبادرة لاقت استحسانا واسعا.. ناشط يشتري من شاب مصاب بمتلازمة داون بضاعته بالكامل (فيديو)

تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع مقطع فيديو نشره شاب سوري عبر صفحته على تويتر، يظهر واحدة من المبادرات الإنسانية التي يقوم بها في بلاده.

ويُظهر الفيديو فراس منصور المتطوع بالأعمال الإنسانية، وهو يشتري من شاب مصاب بمتلازمة داون كل ما يبيعه بريف إدلب في سوريا في مبادرة لاقت استحسانا واسعا من الناشطين.

مبادرة إنسانية.. ناشط سوري يشتري من شاب مصاب بمتلازمة داون كل ما يبيعه بريف #إدلب في #سوريا

seerij80@ pic.twitter.com/qkoIzT8Czw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 15, 2021

ويستعين الشاب السوري على المرض والفقر ببيع بعض السكاكر مفترشا الأرض في بلد دمرته الحرب، ولإدخال السرور على قلبه قدم منصور وردة بيضاء للشاب بعد أن اشترى منه كل ما يبيعه، ووصفها بأنها تشبه لون قلبه.

ودعا فراس منصور الذي يعرف نفسه عبر صفحته الشخصية بأنه يساعد “العائلات الأكثر فقرا والأشد حاجة في سوريا” وأنه عضو ومؤسس لفريق الاستجابة الطارئة إلى القيام بمثل هذه المبادرات الإنسانية البسيطة لنشر الفرح.

كل ما صار تفصيل تفرحوا حدا لا تقصروا 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 pic.twitter.com/Z1sa6U35GF — سيراج علي🇵🇸{ فراس منصور } (@seerij80) September 14, 2021

وأوصى الشاب متابعيه باستثمار الفرص كلما وجدت وإن كانت بسيطة لإسعاد الناس، وتفاعل الناشطون بشكل إيجابي مع منشور منصور.