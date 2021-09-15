دبان يستعرضان مهارتهما في لعب الكرة بإحدى غابات الهند (فيديو)

التقط دبان بغابة قريبة من مناطق سكنية في الهند كرة قدم وتلاعبا بها في الغابة.

واستعرض الدبان حبهما للعب من خلال فاصل مهاري طريف في غابة بولاية أوديشا الهندية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، أمس الثلاثاء، أحد الدبين وهو يخدش الكرة بفمه مرارا وتكرارا، ويرفعها إلى أعلى بعد نجاحه في التقاطها بشكل أسرع من رفيقه، حيث ظهرا وكأنهما في تنافس داخل الملعب.

#WATCH | Two wild bears were seen playing football at Sukigaon in Umarkot area of Nabarangpur district, Odisha "It is an animal instinct. They examine & try to find out the nature of any object that they find for the first time," the DFO said on Monday. (Video: Forest Dept) pic.twitter.com/c2YnVZqg7j — ANI (@ANI) September 14, 2021

ومع ارتفاع أصوات السكان الموجودين في الغابة، والذين شجعوا الدبين، بدا الدب الحاصل على الكرة سعيدًا وظل يداعب الكرة بالفم والقدم.

وانتهى الفاصل المهاري بالتقاط الدب الكرة ثم هرول مسرعا مع الدب الآخر بعيدا عن مرمى بصر السكان الذين وثقوا المقطع في قرية سوكيغاون التابعة لمنطقة نابارانجبور.