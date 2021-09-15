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دبان يستعرضان مهارتهما في لعب الكرة بإحدى غابات الهند (فيديو)

دبان يلعبان في البرية (غيتي)
دبان يلعبان في البرية (غيتي)
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202110:02 PM (مكة المكرمة)

التقط دبان بغابة قريبة من مناطق سكنية في الهند كرة قدم وتلاعبا بها في الغابة.

واستعرض الدبان حبهما للعب من خلال فاصل مهاري طريف في غابة بولاية أوديشا الهندية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، أمس الثلاثاء، أحد الدبين وهو يخدش الكرة بفمه مرارا وتكرارا، ويرفعها إلى أعلى بعد نجاحه في التقاطها بشكل أسرع من رفيقه، حيث ظهرا وكأنهما في تنافس داخل الملعب.

 

ومع ارتفاع أصوات السكان الموجودين في الغابة، والذين شجعوا الدبين، بدا الدب الحاصل على الكرة سعيدًا وظل يداعب الكرة بالفم والقدم.

وانتهى الفاصل المهاري بالتقاط الدب الكرة ثم هرول مسرعا مع الدب الآخر بعيدا عن مرمى بصر السكان الذين وثقوا المقطع في قرية سوكيغاون التابعة لمنطقة نابارانجبور.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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