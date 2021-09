اليابان تسجل رقما قياسيا جديدا.. 86 ألف مُعمر تزيد أعمارهم عن 100 عام

سجلت اليابان رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد المعمرين الذين تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر، وقدرت وزارة الصحة عددهم بنحو 86 ألفا و510 أشخاص.

وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية أمس الثلاثاء إن عدد المعمرين المسجل حتى 15 سبتمبر/أيلول الجاري يمثل زيادة قدرها 6060 شخصًا عن العام السابق، ليواصل ارتفاعه للعام الواحد والخمسين على التوالي بحسب ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأظهرت البيانات التي نشرتها الوزارة قبيل عيد احترام المسنين الذي تحتفل به البلاد الإثنين المقبل أن النساء يمثلن نسبة 88,4% من إجمالي المعمرين، أي 76 ألفًا و450 امرأة، بزيادة قدرها 5 آلاف و475 عن العام السابق، فيما بلغ عدد المعمرين الرجال 10 آلاف و60 بزيادة قدرها 585.

وأشارت إلى أنه مع بداية المسح عام 1963 بلغ عدد المعمرين في البلاد 153 شخصًا لكنه تجاوز الألف عام 1981 و10 آلاف عام 1998 وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى تقدم التكنولوجيا الطبية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعبة كرة البوابة يلعبها كبار السن في اليابان في الصباح الباكر للمحافظة على صحتهم، وجميعهم تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

Early morning gate-ball game played by elderly people in japan almost all over 75. Japan has largest old aged population in d world these game keeps them healthy pic.twitter.com/oWsuyxhemo

