انتقل الى المحتوى
البث الحي
منوعات|اليابان

اليابان تسجل رقما قياسيا جديدا.. 86 ألف مُعمر تزيد أعمارهم عن 100 عام

يوجد في اليابان أكبر عدد من المسنين في العالم (منصات التواصل)
يوجد في اليابان أكبر عدد من المسنين في العالم (منصات التواصل)
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202110:23 AM (مكة المكرمة)

سجلت اليابان رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد المعمرين الذين تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر، وقدرت وزارة الصحة عددهم بنحو 86 ألفا و510 أشخاص.

وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية أمس الثلاثاء إن عدد المعمرين المسجل حتى 15 سبتمبر/أيلول الجاري يمثل زيادة قدرها 6060 شخصًا عن العام السابق، ليواصل ارتفاعه للعام الواحد والخمسين على التوالي بحسب ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأظهرت البيانات التي نشرتها الوزارة قبيل عيد احترام المسنين الذي تحتفل به البلاد الإثنين المقبل أن النساء يمثلن نسبة 88,4% من إجمالي المعمرين، أي 76 ألفًا و450 امرأة، بزيادة قدرها 5 آلاف و475 عن العام السابق، فيما بلغ عدد المعمرين الرجال 10 آلاف و60 بزيادة قدرها 585.

وأشارت إلى أنه مع بداية المسح عام 1963 بلغ عدد المعمرين في البلاد 153 شخصًا لكنه تجاوز الألف عام 1981 و10 آلاف عام 1998 وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى تقدم التكنولوجيا الطبية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعبة كرة البوابة يلعبها كبار السن في اليابان في الصباح الباكر للمحافظة على صحتهم، وجميعهم تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

وكانت وزارة الصحة قد قالت في يوليو/تموز الماضي إن متوسط ​​العمر المتوقع في اليابان وهي إحدى الدول ذات معدلات الشيخوخة الأسرع في العالم ارتفع إلى مستويات قياسية لكلا الجنسين عام 2020 ليصل إلى 87,74 سنة للنساء و 81,64 سنة للرجال.

وتعد كين تاناكا أكبر معمرة في اليابان وتبلغ من العمر 118 عاما ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأقدم شخص على قيد الحياة في العالم.

وولدت تاناكا عام 1903 وهو العام الذي حلق فيه الأخوان رايت بأول طائرة تعمل بالطاقة في العالم. أما ميكيزو أويدا البالغ من العمر 111 عامًا فهو أكبر الرجال سناً في اليابان.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

أسلم على يديه 100 ألف شخص.. تركيا تودع “مجاهد اليابان” الداعية نعمة الله خوجه

ودعت تركيا الداعية الإسلامي (نعمة الله خليل إبراهيم يورت) إلى مثواه الأخير في مقبرة “أيوب سلطان” بمدينة إسطنبول، بعد مشوار حافل قضاه في نشر الدعوة الإسلامية في كثير من بلدان العالم وعلى رأسها اليابان.

4/8/2021
المزيد من منوعات

أطعمة ابتكرت داخل معامل الأطباء والصيادلة.. تعرف عليها

تجارب علمية أدت إلى ابتكار بعض الأطعمة

خبراء يستعرضون سبل تعزيز التواصل مع زملاء العمل من الجنسيات المختلفة

“آبل” ترفع النقاب عن أجهزتها الجديدة.. هذه مواصفاتها (فيديو)

سعر آيفون 13 من 699 دولارا أما آيفون 13 برو فسيبدأ من 999 دولارا (أبل)

دراسة: الإفراط في تناول الطعام لا يسبب دائما زيادة في الوزن

تتسم أنماط الغذاء الحديثة بالاستهلاك المفرط لأغذية ترفع نسبة السكر في الدم (غيتي)
الأكثر قراءة

لون البحر تحول إلى الأحمر.. نحر مئات الحيتان والدلافين في مهرجان بالدنمارك (فيديو)

مهرجان هذا العام شهد نحر عدد قياسي من الحيتان والدلافين (مواقع التواصل)

كيف تميز بين أعراض القولون العصبي والأمراض الأخرى؟ مع الحكيم يجيب ويقدم النصائح (فيديو)

“بلغوا أمي تاخد عزايا”.. تضامن واسع في مصر مع علاء عبد الفتاح بعدما هدد بالانتحار (فيديو)

عمدة روتردام أحمد أبو طالب الأفضل في العالم

أحمد أبو طالب عمدة مدينة روتردام الهولندية