صورة أثارت غضبا وحزنا.. فلسطيني يودع نجله المصاب بالسرطان قبيل اعتقاله

أظهرت صورة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وداع أب فلسطيني، لنجله المصاب بمرض السرطان بقبلة على جبينه، قبيل اعتقاله من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء.

وتبيّن لاحقا أن الأب الفلسطيني هو حجازي القواسمي من سكان مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. أما الطفل فهو نجله أحمد (11 عاما) والذي يعاني من مرض السرطان ويتلقى علاجا كيماويا تسبب بفقدان شعره.

وتُظهر الصورة القواسمي وهو برفقة 3 من أطفاله، ويحمل أحدهم بذراعه اليسرى ويضع يده اليمنى على رأس طفله أحمد الخالي من الشعر، والمستلقي بلا حول ولا قوة على أريكة، طابعا على جبينه قُبلة في حين ترقب الطفلة الثالثة والدها وهو يودع أخاها المريض.

اقتحم جنود الاحتلال البيت في منتصف الليل لاعتقال الأب فطلب منهم أن يحتضن طفله أحمد ويقبله قبلة الوداع ، فقد يطول الأسر أحمد مريض سرطان ويتلقى العلاج الكيماوي وقد يتوفاه الله ووالده بالسجن حسبنا الله ونعم الوكيل على كل الظالمين والمتخاذلين pic.twitter.com/jX7SxB5syA — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) September 14, 2021

ولاحقا كتب الطفل أحمد القواسمي على حسابه في فيسبوك “حسبي الله ونعم الوكيل جيش الاحتلال اعتقلوا بابا”. وأضاف “ربنا يفك أسرك وترجع لنا بالسلامة”.

ويعاني الطفل أحمد وهو النجل الأكبر للمعتقل حجازي القواسمي من سرطان العظام بحسب عائلته.

ويقول زياد القواسمي والد المعتقل حجازي وجد الطفل أحمد إن حفيده مصاب بمرض السرطان في العظم منذ تسعة أشهر، وأُجريت له عملية استئصال لجزء من عظم رجله اليمنى في أحد المستشفيات التركية في يوليو/ تموز الماضي.

كل ما منحه الاحتلال للفلسطيني حجازي القواسمي هو أقل من دقيقة كي يطبع قبلة الوداع على جبين ابنه المصاب بالسرطان قبل اعتقاله..

أي اجرام أكبر من الاحتلال؟ pic.twitter.com/6CZGFZzKgX — خالد صافي #فلسطين 🇵🇸 (@KhaledSafi) September 14, 2021

وكان من المفترض أن يتلقى الطفل اليوم الثلاثاء جرعة علاج كيماوية في مستشفى المُطّلع بالقدس غير أنها تأجلت بسبب اعتقال والده.

وأوضح القواسمي الجد أن الطفل في حالة صحية صعبة ولا يقوى على السير.

​​​​​​​وقال قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير إن الاحتلال لا يُفرّق بين الفلسطينيين يعتقل بلا رحمة ودون مراعاة لأية مشاعر إنسانية.

وأضاف “صورة القواسمي وطفله أحمد دليل على بشاعة الاحتلال”.

وأثارت الصورة غضب الفلسطينيين وحزنهم عبر مواصل التواصل الاجتماعي وأطلقوا عليها اسم “قبلة الوداع الأخيرة”.

قبلة الوداع..

الفلسطيني "حجازي القواسمي" يودع ولده المصاب بالسرطان قبيل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال. حسبنا الله ونعم الوكيل 💔 pic.twitter.com/wjMDjpugFp — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 14, 2021

وعادة ما تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، ويُقدر عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، بنحو 4 آلاف و650، بينهم 40 امرأة ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيرا إداريا (من دون تهمة ولا محاكمة)، وفق منظمات فلسطينية معنية.