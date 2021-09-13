تدريبات عسكرية في شوارع لاتفيا تثير ذعر السكان.. ووزارة الدفاع تعتذر (فيديو)

تسببت تدريبات عسكرية في شوارع العاصمة اللاتفية ريغا في إثارة الذعر بين المارة.

وأظهرت مقاطع فيديو أفرادا من الجيش في كامل عدتهم وهم ينتشرون في شوارع العاصمة ويطلقون نيران أسلحتهم بينما يختبئون خلف الأشجار او في مداخل المباني.

كما أظهر مقطع فيديو يتم تداوله جنديا وهو يطلق النار من بندقيته ما تسبب في ذعر رضيع كانت أمه تحمله على كتفها بينما يمران بالقرب من الجندي الذي كان مختبئا.

🔊 Pateicoties tiktokam es tagad zinu kā notiek urbānās militārās mācības Šīs sievietes vietā es arī būtu ļoti dusmīgs + esmu pacifists un daudz kas man no šī visa liekas dīvaini. Kādas jūsu domas? pic.twitter.com/4x6uvC2N0y — Andrejs Urbāns (@AndrejsUrbans) September 11, 2021

وأظهرت لقطات أخرى طابورا من الجنود وهم يتخذون إحدى البنايات ساترا لهم فيما يسمع دوي طلقات في الخلفية.

وبينما أثارت التدريبات ذعر البعض، توقف آخرون لتسجيل هذه اللحظات بهواتفهم.

ونقلت وسائل إعلام في لاتفيا عن وزارة الدفاع أن التدريبات تجري وفق أقصى درجات الالتزام بمعايير الأمان، كما أن الجنود يستخدمون مفرقعات تحدث أصواتا قوية لكنها لن تتسبب في أية أضرار.

وقالت الوزارة إنها لم تقصد إثارة الذعر بين المواطنين من خلال إجراء التدريبات في شوارع المدن المختلفة.

وذكرت الوزارة في بيانات سابقة أن الهدف من التدريب وسط الشوارع هو جعل التدريب أقرب إلى ظروف الحرب الحقيقية التي قد تحدث في أي مكان.

وأضافت أن التدريبات، التي تجري في كافة مدن ومناطق لاتفيا تهدف إلى اختبار مدى استعداد قوات الجيش وأجهزة الشرطة والدفاع المدني والطوارئ في حالة وقوع حرب شاملة.