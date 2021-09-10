وفاة “شهبندر التجار” المصري محمود العربي.. ونشطاء يتفاعلون

توفي رجل الأعمال المصري محمود العربي، رئيس أحد أكبر شركات تصنيع الأجهزة بالبلاد، الخميس، عن عمر ناهز 89 سنة.

وقالت مجموعة العربي (متخصصة في إنتاج وتصنيع الأجهزة) عبر صفحتها الموثقة على فيسبوك “ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، ورجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار”.

وأضافت أن العربي وافته المنية خلال وقت سابق الخميس، وسيشيع جثمانه بعد صلاة غد الجمعة في مسجد يحمل اسمه بمحافظة المنوفية (شمالي مصر).

وأوضحت المجموعة أن العربي “كان نموذجا مشرفا للعطاء ومحل تقدير واحترام كل المصريين، وستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة”.

ووفق إعلام محلي، بينه صحيفة اليوم السابع (خاصة) “ولد العربي عام 1932 في أسرة ريفية فقيرة بقرية في محافظة المنوفية، وتوفي والده وهو في سن صغيرة”.

انتقل بعدها إلى العاصمة القاهرة ليعمل بائعا في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية، ليواصل رحلة كفاح بعدها، ويؤسس واحدة من أكبر الكيانات العاملة في مجال الصناعة والتجارة بمصر.

هذا رجل نستحق ان نحزن لخسارته اسطورة الصناعة رجل الخير والكفاح الحقيقي شاهبندر التجار كما اطلق عليه الحاج محمود العربي

رحمة الله عليه في جنات النعيم ان شاء الله🙏 pic.twitter.com/wFUQgR7Jcs — Mohamed Nabil (@mnabil100) September 9, 2021

وفاة رجل الصناعة الوطنية المصرية البارز #محمود_العربي مؤسس ورئيس #مجموعة_العربي عن ٨٩ عاما

رحم الله شهبندر التجار العصامي الذي شيد قلعة صناعية وطنية بأيد مصرية pic.twitter.com/MxNWzV6txF — Abdelfattah Fayed عبدالفتاح فايد (@fayednet) September 9, 2021

"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" انتقل إلي رحمة الله تعالي الحاج / محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي و رجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار.

لقد كان نموذجًا مشرفا للعطاء وحب الناس، وكان رحمه الله محل تقدير واحترام كل المصريين pic.twitter.com/8e1Oc1GzkP — faten abd alftah (@AlftahFaten) September 9, 2021

رحم الله رجل الصناعة الوطنية المصرية الحاج #محمود_العربي وتغمده بواسع رحمته ولأهله الصبر والسلوان ، فعلا يتعمل من قصه حياته كتب تدرس رجل عصامي بمعني الكلمه شريف في زمن عز فيه الشرفاء كفايه حب الناس ليه ربنا يجعل كل ده في ميزان حسناته . اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال pic.twitter.com/SGZb1jZmpo — 🇪🇬 Tamer Ramzy 🇪🇬 (@TamerRamzi) September 9, 2021

توفي الحاج #محمود_العربي صاحب مجموعة العربي توشيبا الذي كان علامة بارزة في مجال الصناعة والتجارة، وخط اسمه بأحرف من نور في التعامل مع العمال والموظفين، ورعاية الفقراء والمحتاجين، رفع الله درجته وتقبله في الصالحين المرضيين. pic.twitter.com/3MFOrK0AJG — د. محمد الصغير (@drassagheer) September 9, 2021

الحاج محمود العربي في ذمة الله، ربنا يجعل له درجات في الجنة بعدد البيوت الي فتحها والخير الي عمله لآلاف البشر. — Heba Rashed (@Heba_S_Rashed) September 9, 2021