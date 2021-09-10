انتقل الى المحتوى
البث الحي
منوعات|مصر

وفاة “شهبندر التجار” المصري محمود العربي.. ونشطاء يتفاعلون

رجل الأعمال المصري محمود العربي
رجل الأعمال المصري محمود العربي
9/9/2021-|آخر تحديث: 10/9/202112:51 AM (مكة المكرمة)

توفي رجل الأعمال المصري محمود العربي، رئيس أحد أكبر شركات تصنيع الأجهزة بالبلاد، الخميس، عن عمر ناهز 89 سنة.

وقالت مجموعة العربي (متخصصة في إنتاج وتصنيع الأجهزة) عبر صفحتها الموثقة على فيسبوك “ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، ورجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار”.

وأضافت أن العربي وافته المنية خلال وقت سابق الخميس، وسيشيع جثمانه بعد صلاة غد الجمعة في مسجد يحمل اسمه بمحافظة المنوفية (شمالي مصر).

وأوضحت المجموعة أن العربي “كان نموذجا مشرفا للعطاء ومحل تقدير واحترام كل المصريين، وستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة”.

ووفق إعلام محلي، بينه صحيفة اليوم السابع (خاصة) “ولد العربي عام 1932 في أسرة ريفية فقيرة بقرية في محافظة المنوفية، وتوفي والده وهو في سن صغيرة”.

انتقل بعدها إلى العاصمة القاهرة ليعمل بائعا في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية، ليواصل رحلة كفاح بعدها، ويؤسس واحدة من أكبر الكيانات العاملة في مجال الصناعة والتجارة بمصر.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

ليست للتحية فقط.. للمصافحة وظائف أخرى وهذه أغرب أشكالها بين الشعوب

المصافحة تتضمن أشكالا متعددة بين الشعوب (غيتي)

“من يحمل مصحفا؟” تكريم مفاجئ لطلاب في طابور الصباح (فيديو)

الطلاب حملة المصاحف أثناء التكريم (مواقع التواصل)

أطباق الورود والزهور مأكولات رائجة على قائمة المطاعم التركية (فيديو)

الورود تدخل في الكثير من المأكولات التركية خلال الفترة الأخيرة

الكشف عن سيارة جديدة تستطيع قراءة أفكارك (فيديو)

شركة ميرسيدس بنز عن سيارتها الجديدة ذات الذكاء الاصطناعي
الأكثر قراءة

كورونا.. لماذا يشهد العالم مزيدا من حالات الإصابة بين متلقي جرعتي اللقاح؟ علماء يردون

اللقاحات تحمينا من المرض الشديد وتقلل من فرص الموت لكنها لا تمنع إصابتنا

5 أخطاء ترتكبها المرأة بعد غسل الشعر

أخطاء بعد الاستحمام تسبب تكسر الشعر وتقصف نهاياته

دبلوماسي أفغاني يحلل لـ”الجزيرة مباشر” نظرة طالبان للمجتمع الدولي (فيديو)

رئيس المكتب السياسي لطالبان الملا عبد الغني برادر يتوسط قادة الحركة (رويترز)

مريض الصداع النصفي أكثر عرضة للسكتات الدماغية.. فما هي أسبابه؟

من محفزات الصداع الحساسية والضوء الساطع والصوت المرتفع (أرشيفية)