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منوعات|الولايات المتحدة

مقنّعة تعتدي على مرشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا (فيديو)

لم تصب البيضة إلدر ومرت قرب رأسه (تويتر)
لم تصب البيضة إلدر ومرت قرب رأسه (تويتر)
10/9/2021-|آخر تحديث: 10/9/202108:57 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض مرشح للانتخابات على منصب حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى موقف محرج خلال جولة في مخيم للمشردين قرب مقاطعة لوس أنغلوس.

ويظهر لاري إلدر في المقطع خلال جولة في المخيم، وتواجهه امرأة ترتدي قناع غوريلا من الخلف ثم ألقت ببيضة تجاه إلدر، الذي كان يسير محاطًا بعدد من الأشخاص.

ولم تصب البيضة إلدر ومرت قرب رأسه، فيما اتجه عدد من أفراد تأمين إلدر إلى المرأة التي بدت غاضبة للغاية.

وحاول الرجل تهدئة المرأة لكنها انفعلت بشدة مما اضطر الرجل للانصراف.

واضطر إلدر إلى قطع زيارته بعد أن حاول كثير من الأشخاص اعتراض طريقه وصرخوا في وجهه.

ووفق تقارير صحفية، يتصدر إلدر استطلاعات الرأي حتى الآن من بين 46 مرشح يخوضون انتخابات الولاية، الأسبوع المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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