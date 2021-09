مقنّعة تعتدي على مرشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض مرشح للانتخابات على منصب حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى موقف محرج خلال جولة في مخيم للمشردين قرب مقاطعة لوس أنغلوس.

ويظهر لاري إلدر في المقطع خلال جولة في المخيم، وتواجهه امرأة ترتدي قناع غوريلا من الخلف ثم ألقت ببيضة تجاه إلدر، الذي كان يسير محاطًا بعدد من الأشخاص.

ولم تصب البيضة إلدر ومرت قرب رأسه، فيما اتجه عدد من أفراد تأمين إلدر إلى المرأة التي بدت غاضبة للغاية.

وحاول الرجل تهدئة المرأة لكنها انفعلت بشدة مما اضطر الرجل للانصراف.

Breaking: A flying egg narrowly missed the back of recall candidate @larryelder's head after it was thrown by an activist wearing a gorilla mask in Venice. A scuffle broke out and the candidate was escorted into an SUV.

Here's the raw (pun intended)

CW: f-bombs@SpecNews1SoCal pic.twitter.com/FeFx3wnuSD

— Kate Cagle (@KateCagle) September 8, 2021