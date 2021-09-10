حشود وجنازة مهيبة.. آلاف المصريين يودعون جثمان رجل الأعمال محمود العربي (فيديو)

نعى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر رجل الأعمال محمود العربي الذي وافته المنية بحزن وشهادات على حسن سيرته وكرمه وتواضعه بين موظفيه.

وتوفي العربي، أمس الخميس، رئيس أحد أكبر شركات تصنيع الأجهزة بالبلاد عن عمر 89 سنة.

وقالت مجموعة العربي -متخصصة في إنتاج وتصنيع الأجهزة- عبر صفحتها الموثقة على فيسبوك “ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، ورجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار”.

وخيم الحزن على “قرية أبو رقبة” بمركز أشمون بمحافظة المنوفية (دلتا النيل- شمال) أثناء تشييعها العربي لمثواه الأخير، اليوم الجمعة، وسط حشد كبير من محبيه وموظفيه.

وأظهرت مقاطع فيديو تشييع جثمان العربي وسط بكاء وحزن المشيعين، والدعاء له في جنازة مهيبة وسط حضور إعلامي كبير.

وشارك العديد من موظفي شركة العربي مواقف إنسانية جمعتهم بـ”الحاج محمود” من بينها إصراره على عدم تسريح موظفيه تزامنا مع أزمة فيروس كورونا وصرفه للرواتب كاملة لمن توقف عن العمل حينها.

وغرد المئات من المصريين عبر وسم “محمود العربي” من بينهم إعلاميين وأعضاء مجلس نواب ورجال أعمال، مشاركين جوانب من سيرته الذاتية.

وشارك آخرون مقاطع فيديو للقاءات سابقة لمؤسس شركات العربي المصرية، وهو يقص فيها كيف بنى اسمه التجاري من الصفر حتى أصبح أحد أهم الشركات الصناعية في مصر.

وقال ناشطون إن العربي “نموذجا مشرفا للعطاء ومحل تقدير واحترام كل المصريين، وستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة”.

جنازه الحاج محمود العربي صاحب شركات توشيبا

ما حدث كان أكثر مما تتخيل pic.twitter.com/zvPf6LEwyv — Ahmed Elnaggar 🇵🇸 (@drahmedelnagga3) September 10, 2021

وولد العربي عام 1932، وتوفي والده وهو في سن صغيرة، انتقل بعدها إلى العاصمة القاهرة، ليعمل بائعا في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية، ليواصل رحلة كفاح بعدها، ويؤسس واحدة من أكبر الكيانات العاملة في مجال الصناعة والتجارة بمصر، واشتهر بلقب “شهبندر التجار”.

جنازة حاشدة لرجل الأعمال الراحل #محمود_العربي بمسقط رأسه بقرية أبورقبة في أشمون بالمنوفية pic.twitter.com/8BrS8ABmty — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 10, 2021

جنازة مهيبة، جموع هادرة وأعداد غفيرة تحيط بجثمان الحاج #محمود_العربي مؤسس مجموعة العربي توشيبا الذي وافته المنية أمس، بعد رحلة عامرة بالكفاح النادر، والعطاء الباهر، تغمده الله بواسع رحمته، ورفع درجته. pic.twitter.com/XzsjuHTzF9 — د. محمد الصغير (@drassagheer) September 10, 2021

ليست جنازة رئيس ولا أمير ولا ملك

وليست جنازة قيادة عسكرية او سياسية

وليست جنازة نجم مشهور ولا يحزنون

انها جنازة الحاج #محمود_العربي

كفى بسيرته الطيبة وحبه للعمال والفقراء

وحرصه على الصدقات والطيبات وعلاقته بالله

لتجعله اميرا وملكا وزعيما شعبيا عند الناس اللهم ارحمه برحمته عبادك pic.twitter.com/xbQP3BTUXF — أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) September 10, 2021

حينما شاهدت جنازة الحاج محمود العربي رحمه الله، تذكر مقولة الإمام أحمد بن حنبل: بيننا وبينهم الجنائز. pic.twitter.com/GHxPEcPSWn — Taqadum Al-Khatib (@taqadum) September 10, 2021

مشهد مهيب في جنازه الحاج محمود العربي صاحب شركه توشيبا ، طاب مرقدك يا طيب ، نحن لا نريد سوي هذة النهايات وهذة السيرة الطيبة ، نحن لا نريد الدنيا . pic.twitter.com/TFrxOJGRXP — Raslan👮✨ (@Raslansaid88) September 10, 2021

جنازة الحاج محمود العربي .. المعنى الحقيقي لحسن الخاتمة.. حب الناس له اقوى مليون مرة من خوفهم من الوباء المنتشر.. تاجر مع الله وارباح تجارته مع الله كانت في وداعه لمثواه الاخير .. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. pic.twitter.com/AR2vbRORfw — ياسـمـين مـحـفـوظ (@YasminMahfouz) September 10, 2021

شوف محمود العربي عمل ايه مع شريكه المريض وعمل ايه بعد وفاته

ربنا يرحمه ويحسن إليه pic.twitter.com/AusyRMECHw — السيد المر (@Elsayedelmorr) September 9, 2021

خالص العزاء وأصدقه

لآل العربى

فى وفاة الوالد الفاضل

الغالى على قلوبنا جميعا

الحاج محمود العربى وعرفته صالحا تقيا نقيا كريما محبا للخير يرحمه الله رحمة واسعة

ويدخله فى الصالحين ووالدينا ومن سبقونا بالإيمان وسبحان الحى الذي لايموت — Muhammad Jebril (@Muhammad_Jebril) September 9, 2021

ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له الحاج / محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي و رجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار، والذى وافته المنية اليوم وستشيع الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة بمسجد العربي بقرية ابورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية، pic.twitter.com/WhN3Washos — هيثم الحريريHaitham Elhariri (@HaithamElhariri) September 9, 2021

"لم يكن حلمي كم سأمتلك من الأموال ، بل كان همي كم شخصا سيجعلني الله سببا في فتح أبواب الرزق لهم ، والشاطر اللي يكسب الدنيا ويكسب الآخرة" الحاج محمود العربي ، رجل الأعمال المصري ، العصامي ، المعطاء ، عاش بعيدا عن الشهرة ، ولما مات أمس بكته مصر بكل فئاتها، تقبله الله في الصالحين pic.twitter.com/iY83NpquAa — جمال سلطان (@GamalSultan1) September 10, 2021

الله يرحمك يا حج #محمود_العربي مثل أعلي لأي رجل اعمال بني نفسه بنفسه .. يتقي الله في افعاله و انجب ذرية يفتخر بها و تسير علي دربه .. في الجنه و نعيمها باذن الله . pic.twitter.com/lwXuRokrZ2 — Amr arafa (@AArafa) September 9, 2021