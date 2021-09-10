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حشود وجنازة مهيبة.. آلاف المصريين يودعون جثمان رجل الأعمال محمود العربي (فيديو)

10/9/2021-|آخر تحديث: 10/9/202107:58 PM (مكة المكرمة)

نعى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر رجل الأعمال محمود العربي الذي وافته المنية بحزن وشهادات على حسن سيرته وكرمه وتواضعه بين موظفيه.

وتوفي العربي، أمس الخميس، رئيس أحد أكبر شركات تصنيع الأجهزة بالبلاد عن عمر 89 سنة.

وقالت مجموعة العربي -متخصصة في إنتاج وتصنيع الأجهزة- عبر صفحتها الموثقة على فيسبوك “ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، ورجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار”.

وخيم الحزن على “قرية أبو رقبة” بمركز أشمون بمحافظة المنوفية (دلتا النيل- شمال) أثناء تشييعها العربي لمثواه الأخير، اليوم الجمعة، وسط حشد كبير من محبيه وموظفيه.

وأظهرت مقاطع فيديو تشييع جثمان العربي وسط بكاء وحزن المشيعين، والدعاء له في جنازة مهيبة وسط حضور إعلامي كبير.

 

وشارك العديد من موظفي شركة العربي مواقف إنسانية جمعتهم بـ”الحاج محمود” من بينها إصراره على عدم تسريح موظفيه تزامنا مع أزمة فيروس كورونا وصرفه للرواتب كاملة لمن توقف عن العمل حينها.

وغرد المئات من المصريين عبر وسم “محمود العربي” من بينهم إعلاميين وأعضاء مجلس نواب ورجال أعمال، مشاركين جوانب من سيرته الذاتية.

وشارك آخرون مقاطع فيديو للقاءات سابقة لمؤسس شركات العربي المصرية، وهو يقص فيها كيف بنى اسمه التجاري من الصفر حتى أصبح أحد أهم الشركات الصناعية في مصر.

وقال ناشطون إن العربي “نموذجا مشرفا للعطاء ومحل تقدير واحترام كل المصريين، وستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة”.

وولد العربي عام 1932، وتوفي والده وهو في سن صغيرة، انتقل بعدها إلى العاصمة القاهرة، ليعمل بائعا في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية، ليواصل رحلة كفاح بعدها، ويؤسس واحدة من أكبر الكيانات العاملة في مجال الصناعة والتجارة بمصر، واشتهر بلقب “شهبندر التجار”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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