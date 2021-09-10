جيف بيزوس يبحث عن “الحياة الأبدية”.. هكذا سخر منه إيلون ماسك (فيديو)

تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع خبر بحث جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون وأغنى رجل في العالم عن “الحياة الأبدية”.

وكانت صحيفة (تايمز) البريطانية كشفت أن جيف بيزوس مهووس بالحياة الأبدية وأنه يستثمر أمواله لإيجاد طريقة لإطالة عمره.

ويستثمر بيزوس في شركة (ألتوس لابس) الناشئة التي تبحث عكس مسار الشيخوخة في الخلايا البشرية.

وكانت التغريدة الأكثر انتشارا لمنافسه وثاني أغنى رجل في العالم إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، والذي سخر من بيزوس قائلا “إذا لم ينجح سيقاضي الموت”.

وأشار مالك شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية إلى كثرة الدعاوى القضائية التي يرفعها بيزوس، وآخرها عندما قاضى وكالة ناسا الفضائية، أغسطس/آب الماضي، بسبب منحها عقد هبوط على سطح القمر لشركة إيلون ماسك.

واعتبر بيزوس أن الصفقة “غير عادلة” وأن فيها “مشاكل جوهرية” بسبب تسليمها إلى شركة واحدة وليس شركتين كما كان متوقعا.

استثمر جيف بيزوس في شركة ناشئة تحاول إطالة عمر الإنسان عن طريق إعادة برمجة الخلايا الجذعية. https://t.co/yGNRdEFm2K — فيصل عبدالله بن جمعه (@FaisalBinJumah) September 9, 2021

وتسعى الأبحاث للعودة بخلايا الجسم إلى حالة تشبه الخلايا الجذعية، وقد أظهرت التقنية بعض الأمل لكنها ما زالت في مراحلها الأولى.

وفي تغريدة، قال أستاذ الدراسات التكنولوجية الدكتور محمد قاسم إن فكرة تطوير تقنيات بيولوجية مقاومة للشيخوخة إذا نجحت ستقلب موازين الحياة رأسا على عقب.

المليارديرية جيف بيزوس، ويوري ميلنر، يبحثان عن إكسير الحياة، هما الآن على أعتاب الاستثمار في شركة ناشئة لتطوير تقنيات بيولوجية مقاومة للشيخوخة، سيشارك في الشركة نخبة من العلماء المختصين في هذا الجانب، إذا نجحت الفكرة ستقلب موازين الحياة رأسا على عقب. pic.twitter.com/0P21OCFkw7 — Dr. Mohamed Qasem د. محمد قاسم (@mqasem) September 6, 2021

وقال حساب آخر إن تجارب القضاء على جينات الشيخوخة يمكن أن تسمح بالخلود.

جيف بيزوس عمل اللي كنت بفكر في لو بقيت بليونير انا مُتأكد إنه جواه أمل خفي دلوقتي إنه ممكن تجارب القضاء على جينات الشيخوخة دي تنجح ويقدر يعيش للأبد. — Cluster; (@alaacs_) September 10, 2021

ونقل المغرد علي بن معدي الخبر وعلق عليه بالقول إن “الهدف المعلن يخفي أهدافا شريرة”.

"يمول جيف بيزوس ويوري ميلنر “ شركة ناشئة لمكافحة الشيخوخة تهدف إلى إعادة البرمجة البيولوجية التي يمكن أن تساعد البشر على العيش إلى الأبد''. ✴️ الهدف المعلن يخفى بداخله أهداف شريرة. pic.twitter.com/bNbKXqnbdR — علي بن معدي (@ali_bin_maadi) September 6, 2021

وفي 2019، أعطى بيزوس 40% من حصتّه في الأعمال لزوجته السابقة ماكينزي سكوت بعد انفصالهما فيما عرف بـ”أغلى تسوية طلاق في التاريخ” بعد حصولها على مبلغ 38 مليار دولار.

بالمقابل، شهدت شركة تسلا مطلع العام الحالي نموا كبيرا بعد أن بلغت قيمتها السوقية 700 مليار دولار للمرة الأولى ليصبح ماسك أغنى رجل في العالم، قبل أن يستعيد بيزوس المرتبة الأولى، في يوليو/تموز الماضي، وفق مجلة “فوربس”.