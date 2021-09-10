“أنقذوا دانة المساعيد”.. أردنية تستغيث من تهديد أسرتها لها بالقتل

غرد عدد من الناشطين عبر وسم #أنقذوا_دانة_المساعيد الذي ظهر على لائحة الأكثر تداولا في تويتر بعدد من الدول العربية.

ويعود الوسم (هاشتاغ) لدانة المساعيد -من أب أردني وأم كويتية تقيم في الإمارات- التي أطلقت دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحمايتها من تهديدات بالقتل طالتها.

اللي يجذبونها ويقولون تبي الشهره طيب والادله اللي قاعده تقدمها والبلاغات لا تستهينون بأرواح البشر هذا التهاون يشجع المجرم على ارتكاب جريمته وهو مرتاح لا تبررون للمجرم ان هالشي عادي ولازم يغسل عاره اللي انتم تصنعونه لا تبررون للمجرم ان حقه يسوي جذي#انقذوا_دانه_المساعيد — 𝕒 (@women_108) September 8, 2021

وقالت المساعيد في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها إنها مهددة بالقتل منذ سنتين من والدها وإخوتها بسبب عملها في مجال التمثيل.

وأفادت دانة أن والدها وعائلتها يعتبرون أنهم بقتلها “يغسلون العار”، مشددة على أنها ترفض الطعن في شرفها وأنها لم ترتكب أي خطأ يستدعي رد فعل عائلة والدها.

وأضافت أن والدها يدعي أنه يعترض على دخولها مجال التمثيل لكنه في الحقيقة يرفض إقامتها مع والدتها بعد انفصاله عنها.

انا دانه المساعيد

اردنية الجنسيه كويتية الام اتعرض لتهديدات بالقتل فكل شفافيه وعلنيه من اسرة الاب وسبق واخذني والدي من امي ورجعتني امي قانونياً لها وبعد ذالك ماتركوني ولا لحضه اعيش بسلام اطالب من اعلى السلطات بحمياتي لاتجعلوني الضحيه القادمه وصلو صوتي لكل مكان💔 #محمد_بن_زايد — ٣ (@ildana_) September 7, 2021

وأفادت تغريدات عبر الهاشتاج أن دانة المساعيد تطلب الحماية من السفارة الأردنية في أبو ظبي.

وتعاطف عدد كبير من المغردين مع دانة داعين إلى وقف هذا النوع من الجرائم الذي أصبح مكررا في عدد من الدول العربية.

الغريب ردود الافعال والتصرفات من طرفهم لا تمت بصلة قرابة بتاتا بل عداوة مطلقة لبنتهم بشكل لا يصدقه عاقل بحجة الشرف … اي شرف يلي ما عندك دين اصلا … رح صلي بالبداية وكتابة التعليقات ضدها كأنها مو من دمه اصلا . — 🇯🇴مجرد انسان (@boba_what) September 10, 2021

حوادث أخرى

في يوليو/تموز 2020، هزت قصة شابة أردنية تدعى أحلام صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لتعرضها للعنف الأسري قبل أن يقتلها والدها بدعوى حماية “شرف العائلة”.

والله العظيم الدولة الأردنية كلها لازم ما تنام بعد هالفيديو وين حقوق الانسان قبل حقوق المرأة ! حسبي الله بكل ظالم وابن حرام بقدر يقتل حدا ضعيف ومش قادر يدافع عن حاله بس فعلا عتبي عالجيران قبل أهلها والله! بتصور وما قدرت تعمل اشيي؟ الله لايسامحكم من كل قلبي والله ! #صرخات_احلام pic.twitter.com/yv7yDkrIyG — سامِ.‏𓂆 (@AburabeeSami) July 18, 2020

وتداول الناشطون قصتها وردود الفعل حولها عن طريق وسم “صرخات أحلام” بعد الفيديو الذي قالوا إنه يظهر هروب الشابة (30 سنة) من والدها الذي “جلس لشرب كوب من الشاي” بعد قتلها، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أثارت قضية فتاة عذبها شقيقها وضربها بطريقة وحشية حتى دخلت في غيبوبة، غضبًا وجدلًا واسعًا في الشارع الأردني، وفتحت المجال للحديث عن العنف الأسري من جديد.

معاً لجعلها قضية رأي عام، لمحاسبة هيك مجرمين، شو الإجرام هذا؟ أختك المفروض تكون سندها وأمانها بتعذبها مثل هيك؟ وين عايشن إحنا؟ ولا بخرج المجرم بكفالة؟ طب اللي تكفله ما حس إنه مجرم مثله؟ مشان الله بدنا عقوبات رادعة، والله في ناس خسرت حياتها وتعذبت. #بنت_مستشفى_الجامعة — Amr Nader Amr | عمرو نادر عمرو (@4amramr) January 21, 2021

وانتشرت قصة الطالبة الجامعية آية عظيمات (20 عامًا) عبر وسم “بنت مستشفى الجامعة” الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بتطبيق أشد العقوبات على الجاني ومن تستّر عليه.

يقولون إنّ قوانين حماية المرأة من العنف الأسري هي قوانين "تهدّد سلامة الأسرة"، لكن طالبة شريعة في غيبوبة منذ شهر، وأختها عرجاء مدى الحياة، والأخ الذي عنّفهما عليه قيد مخدرات لكن خرج بكفالة الأب، رغم أنّه ضرب أمّه أيضاً، والأسرة بألف خير؟! #بنت_مستشفى_الجامعة — Rawaa Augé روعة أوجيه (@Rawaak) January 22, 2021

وكان أخو الضحية قد عذبها واحتجزها في حمام المنزل لأيام قبل إقناعه من طرف الأسرة بنقلها إلى المستشفى شرط الإدعاء أنها سقطت من تلقاء نفسها قبل أن تظهر الحقيقة ويُلقى القبض عليه.

وفي يونيو/حزيران الماضي، توفيت رانيا العبادي في الأردن بنزيف داخلي بعد أن قيّدها والدها وعذبها عقابا على “حصولها على درجات متدنية في الجامعة” وخوفا على فقدانها لمنحتها الدراسية، وفق الإعلام المحلي.

#رانيا_العبادي

جريمة لايمكن قبولها او تبريرها. وإلى متى سيبقى مجتمعنا رهينا بروايتين سخيفتين، رواية ليبرالية مرتبطة خارجيا تصر على تحميل الدين والقوانين مسؤولية مايجرى، ورواية أخرى غبية تصرّ على إنكار المشكلة وتبحث عن تبرير للقتل. — Hosam Gharaibeh (@hosamgharaibeh) June 17, 2021

وتغيب الأرقام الرسمية لهذه الجرائم في الأردن، لكن جمعية معهد تضامن النساء قدرتها 17 جريمة قتل بحق نساء وقعت خلال 2020، في نسبة متقاربة مع عدد الجرائم التي وقعت العام السابق، وضعف عدد الجرائم التي وقعت في 2018.

وتسمح المادتين 98 و99 من القانون الأردني بتخفيض عقوبة الجاني في حال ارتكاب جريمته في “ثورة غضب” أو في حال إسقاط الحق الشخصي.

وتخفض المادة 340 العقوبة عندما يقتل الرجل أو يهاجم زوجته أو أيًّا من أقاربه الإناث بسبب مزاعم الزنا.

ويعد الحقوقيون هذه القوانين تساهلا وتشريعا لقتل النساء ويسعون لإجراء تعديل عليها للحد من هذا النزيف في الأردن.