“أنقذوا دانة المساعيد”.. أردنية تستغيث من تهديد أسرتها لها بالقتل

غرد عدد من الناشطين عبر وسم #أنقذوا_دانة_المساعيد الذي ظهر على لائحة الأكثر تداولا في تويتر بعدد من الدول العربية.

ويعود الوسم (هاشتاغ) لدانة المساعيد -من أب أردني وأم كويتية تقيم في الإمارات- التي أطلقت دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحمايتها من تهديدات بالقتل طالتها.

وقالت المساعيد في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها إنها مهددة بالقتل منذ سنتين من والدها وإخوتها بسبب عملها في مجال التمثيل.

#انقذوا_دانه_المساعيد 💔Don't let her become another victim #انقذوا_دانه pic.twitter.com/HtadxC7n20

وأفادت دانة أن والدها وعائلتها يعتبرون أنهم بقتلها “يغسلون العار”، مشددة على أنها ترفض الطعن في شرفها وأنها لم ترتكب أي خطأ يستدعي رد فعل عائلة والدها.

وأضافت أن والدها يدعي أنه يعترض على دخولها مجال التمثيل لكنه في الحقيقة يرفض إقامتها مع والدتها بعد انفصاله عنها.

وأفادت تغريدات عبر الهاشتاج أن دانة المساعيد تطلب الحماية من السفارة الأردنية في أبو ظبي.

#انقذوا_دانه_المساعيد

Help her so she can be safe💕#حقوق_المرأة #WomensSafetySummit #WomensRights

Speak up about women's rights pic.twitter.com/m747p7ajyH

— Haya (@hayaasamhouri) September 9, 2021