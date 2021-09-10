نصائح للتخلص من ضغط يوم شاق في العمل

بعد يوم طويل وشاق من العمل لا يحتاج الجسم فقط إلى الراحة والذهن كذلك يحتاج إلى التخلص من الضغط وشحن الطاقة الإيجابية التي تمكنه من استقبال يوم جديد.

فور الدخول إلى المنزل، يشعر من قضى اليوم بأكمله في العمل أو التنقل بين أكثر من مكان أنه يحتاج لهدنة بعد عناء طويل.

سيكون من المفيد إيجاد طرق فعالة للتخلص من التوتر وتحسين مزاجك، اخترنا لك من بينها ما قد يساعدك على ذلك.

حمام طويل

ليس هناك ما هو أفضل من الاسترخاء تحت الماء الدافئ الذي يساعد على تخفيف آلام العضلات والتخلص من التوتر، ويمكن أن تساعد بعض الزيوت العطرية على استرخاء الجسم.

اذهب في نزهة قصيرة

نزهة قصيرة بجوار المنزل واستنشاق الهواء النقي قد يساعد على التخلص من الضغط، ويعد المشي الرياضة الأفضل للتخلص من الوزن الزائد وتحسين الدورة الدموية.

دوّن

تدوين يومياتك قد يكون طريقة رائعة للتخلص من كل الضغوط التي تتعرض لها.

التأمل

إذا كنت لا تمارس التأمل أو اليوغا فقد حان الوقت للبدء، إذ يهدئ عقلك وجسدك معا ويسمح بإعادة ترتيب الأفكار بعد يوم مرهق.

يمكنك القيام بذلك أثناء المشي أو الجلوس في سيارتك أو على مقعد في المركز التجاري عندما تشعر بالإرهاق، تعلم تهدئة نفسك.

التمرين

وفق المنظمة العالمية للصحة، فإن التمارين الرياضية تطلق هرمونات الشعور بالسعادة التي تساعد على تهدئتك، وإذا جلست على كرسي مكتب طوال اليوم فستصاب بتصلب في العضلات والمفاصل.

هناك أنواع تمارين كثيرة يمكن أن تكون ممتعة، مثل ركوب الدراجات والسباحة والملاكمة (الكيك بوكسينغ)، ابحث عن شيء تستمتع به وسيبدو سهلا.

اقرأ كتابا جيدا

لا شيء يضاهي الهروب من ضغطك بالانغماس في قراءة كتاب جيد، وهناك العديد من الروايات المجانية التي يمكنك تنزيلها على جهازك.

ركوب الدراجة

يعد ركوب الدراجات تمرينا رياضيا ممتازا وهو وسيلة استرخاء أيضًا.

استلق

قد يساعدك الاستلقاء على أخذ قسط من الراحة وترتيب أفكارك، وقد يكون الشعور بالفراغ دون فعل أي شيء مفيدا بعد يوم صاخب.

الرقص

يمكنك تشغيل موسيقاك المفضلة والرقص سيصبح مزاجك أفضل وجسمك أيضا بممارسة بعض الحركات.

القيلولة

أن تغفو لمدة 20 دقيقة قد يكون كل ما تحتاجه لتنشيط نفسك، لكن النوم لأكثر من ذلك قبل حلول الليل قد يفسد ليلتك ومزاجك في اليوم الموالي.

التدليك

دلِّك قدميك أو المناطق من جسمك التي تشعر أنها منهكة، لا يحتاج الأمر إلى أن تكون متخصصا مجرد الضغط بحركات متتالية يساعد على تنشيط دورة الدم.

العلاج بالروائح

العلاج بالروائح هو أحد أفضل أنواع الاسترخاء، ويمكنك اختيار الروائح التي تحبها والتي تهدئك وتجعل رائحة منزلك رائعة، الخزامى مثلا.

هاتف صديقا

من الجيد أحيانًا الاتصال بصديق أنت بحاجة إلى شخص يجعلك تضحك.

شاهد شيئًا ترفيهيا

حاول ألا تشاهد أي شيء عميق قبل الذهاب للنوم، لأنه قد يتداخل مع نومك ويحتاج منك مجهودا ذهنيا لتحليله.

شترستوك (أرشيفية)

البيجاما

التخلص من ملابس الخروج أو العمل وارتداء البيجاما يشعرك بتحسن واسترخاء ويعطيك إحساسا بأن اليوم انتهى.

الطبخ

يجد بعض الناس أن الطبخ مريح، إذا كنت كذلك فستجد متعة كبيرة في تحضير وجبة ممتازة، وما عليك سوى عقد صفقة مع شخص آخر ليقوم بالتنظيف.

استراحة من التكنولوجيا

لا بد أنك تنظر إلى هاتفك الذكي وجهاز الكمبيوتر الخاص بك طوال اليوم، فلماذا لا تأخذ استراحة في المساء؟ إذا كنت لا تستطيع ذلك فحاول على الأقل ساعة أو ساعتين.

ربما هناك بعض الأشياء الأخرى التي تحب القيام بها والتي لم تتضمنها القائمة، الحل هو العثور على شيء يمكن أن يساعدك على الاسترخاء والتخلص من بعض التوتر والاعتناء بنفسك.

لا يمكنك بدء يوم جديد دون التخلص من تعب وتوتر اليوم الذي من قبله، جرب بعض الأشياء من هذه القائمة واكتشف ما إذا ذلك سيساعدك، قد تصبح المساءات أكثر جزء ممتع من يومك.