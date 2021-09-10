حنّط والدته المتوفاة ليستمر في تقاضي إعاناتها الاجتماعية

أعلنت الشرطة النمساوية، أمس الخميس، أنها اكتشفت جثة امرأة توفيت قبل أكثر من عام حنّطها نجلها داخل قبو في منطقة تيرول لأنه أراد الاستمرار في تقاضي بدلات الإعانات الاجتماعية المخصصة لها.

وأفادت الشرطة في بيان أن “التحقيقات كشفت أن المرأة (89 عامًا) توفيت، في يونيو/حزيران 2020، واحتفظ ابنها (66 عامًا) بجثمانها لمواصلة تلقّي إعانات”.

واعترف المشتبه به عندما احتجزته الشرطة بأنّه جمّد جثة والدته التي كان يسكن معها للتأكد من عدم انبعاث أي رائحة منها، ولفّها بضمادات لامتصاص سوائل الجسم.

وأوضح هيلموت غوفلر مسؤول الشرطة المختصة بقضايا الاحتيال على الإعانات الاجتماعية للقناة التلفزيونية “أو. آر. أف” أن الرجل “غطى والدته بطبقة من فضلات القطط وبعد ذلك حُنّطت الجثة”.

وعندما كان شقيق الرجل يسأله عن وضع والدتهما، كان يدّعي أنّ العجوز التي كانت تعاني الخرف وقلّة إحاطة عائلتها بها أدخلت المستشفى.

وطلب ساعي بريد جديد كان يتولى تسليمه البدلات المالية شهرياً أن يرى المستفيدة من الإعانات الاجتماعية، غير أنّ الابن رفض ذلك، فما كان من الساعي إلا أن قدّم تقريراً عن الموضوع، واكتشفت الشرطة الجثّة، السبت الماضي.

ووجهت إلى الابن تهمة الاحتيال على الإعانات الاجتماعية وإخفاء جثة.