الإعصار آيدا.. مناطق مدمرة ودلافين تسبح في الفيضانات وتحذير للنازحين من العودة لمنازلهم (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو منوعة مدى قوة وشدة الإعصار آيدا الذي ضرب مناطق في الولايات المتحدة.

كما أظهر مقطع فيديو متداول أحد الدلافين وهو يسبح في بركة مياه واسعة في وسط منازل ولاية لويزيانا التي تتعرض لفيضانات ناتجة عن الإعصار.

والتقط المقطع في منطقة سليدل، من قبل فتاة تُدعى أماندا غولنج، والتي كانت رفقة أسرتها لمعاينة الأضرار التي لحقت بمنطقتهم ومنازل جيرانهم ليفاجئوا بظهور الدولفين.

👀 Well this is unusual… 🐬 A dolphin was spotted in floodwaters in Slidell, Louisiana on Monday following Hurricane #Ida.

I hope it was able to find its way back home. 😳

Video: Amanda Huling pic.twitter.com/hea4d0l4ci

— Brantly Keiek (@BrantlyWx) September 1, 2021