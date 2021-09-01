الإعصار آيدا.. مناطق مدمرة ودلافين تسبح في الفيضانات وتحذير للنازحين من العودة لمنازلهم (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو منوعة مدى قوة وشدة الإعصار آيدا الذي ضرب مناطق في الولايات المتحدة.

كما أظهر مقطع فيديو متداول أحد الدلافين وهو يسبح في بركة مياه واسعة في وسط منازل ولاية لويزيانا التي تتعرض لفيضانات ناتجة عن الإعصار.

والتقط المقطع في منطقة سليدل، من قبل فتاة تُدعى أماندا غولنج، والتي كانت رفقة أسرتها لمعاينة الأضرار التي لحقت بمنطقتهم ومنازل جيرانهم ليفاجئوا بظهور الدولفين.

👀 Well this is unusual… 🐬 A dolphin was spotted in floodwaters in Slidell, Louisiana on Monday following Hurricane #Ida. I hope it was able to find its way back home. 😳 Video: Amanda Huling pic.twitter.com/hea4d0l4ci — Brantly Keiek (@BrantlyWx) September 1, 2021

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فإن منطقة سليدل شهدت حادثة أخرى، بعد وفاة رجل (71 عاما) بعد مهاجمة تمساح لكوخه المغمور بمياه الفيضانات.

وأضافت أن زوجته حاولت مساعدته ولكنها فشلت بسبب قوة ضغط المياه وقتها، مشيرة إلى أن السلطات لم تتمكن من تحديد مكانه حتى الآن.

مشاهد مرعبة لإعصار آيدا يجتاح الولايات المتحدة الأمريكية#مباشر pic.twitter.com/lPEumtsGsV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 1, 2021

تحذير النازحين

وحث مسؤولون أمريكيون النازحين الذين فروا من الإعصار قبل أن يضرب جنوب لويزيانا على عدم العودة إلى بيوتهم مع بدء فترة التعافي الطويلة والشاقة.

فبعد 4 أيام من وصول الإعصار -المصنف من الدرجة الرابعة- إلى الشاطئ، ما زال أكثر من مليون منزل وشركة بلا كهرباء، اليوم الأربعاء، وحذرت شركة إنيرجي كورب مالكة مرفق الكهرباء من أن إصلاح الخدمة في بعض المناطق التي تحطمت فيها أبراج خطوط الكهرباء قد تستغرق أسابيع.

وتسبب الإعصار في مقتل 4 على الأقل وترك الآلاف في محنة شديدة حيث لحقت أضرار بمنازل لا يُحصى عددها وغمرت المياه بلدات عديدة، مما يعيد إلى الأذهان ذكريات إعصار كاترينا الذي قتل نحو 1800 شخص ودمر نيو أورليانز قبل 16 عاما.

وقالت دين كريسويل مديرة وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية الأمريكية إن المسؤولين لم يتمكنوا من استكمال تقييم الأضرار بشكل كامل لأن الأشجار المتساقطة تسد العديد من الطرق.

السكان يصطفون في طوابير داخل مطار لويس أرمسترونغ الدولي في نيو أورلينز، لويزيانا هروبا من إعصار أيدا (الفرنسية)

وفي مؤشر على مدى صعوبة الوضع، اصطفت السيارات لمسافة ميل تقريبا للحصول على مياه الشرب من متطوعين في لوكبورت بلويزيانا، أمس الثلاثاء.

وتقع لوكبورت قرب بلدة هوما -إحدى أشد البلدات تضررا- والتي يقدر عدد سكانها بنحو 33 ألف نسمة وتقع على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب غرب نيو أورليانز.

واقتلع الإعصار أسقف المنازل وأسقط خطوط الكهرباء أثناء مروره بالمنطقة محتفظا بقدر كبير من قوته.

وأصدر مسؤولو منطقة أبرشية تريبون -التي تضم هوما- بيانا ناشدوا فيه الناس عدم العودة قائلين إنه لا توجد كهرباء ولا يمكن الاعتماد على خدمة المياه وإن ملاجئ الطوارئ تضررت والمستشفيات لا تعمل.