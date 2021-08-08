السعودية: الإثنين.. بدء استقبال طلبات العمرة من بلدان العالم

أعلنت السعودية بدء استقبال المعتمرين من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم اعتبارًا من غد الإثنين لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

ووفق بيان لوزارة الحج والعمرة ستبلغ الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريًّا، وسيكون إصدار التصاريح من خلال تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا” وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، التي اتخذتها المملكة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط أن وزارة الحج والعمرة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قبل بدء موسم عمرة 1443هـ على وضع الآليات التنفيذية وتهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن.

وأشار مشاط إلى أن التحصين ضد فيروس كورونا سيكون شرطا أساسيا لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي لجميع الفئات العمرية المحصنة لمعتمري الداخل.

شهادة التحصين

وبخصوص المعتمرين القادمين من خارج المملكة فيجب إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر ضمن مسوغات طلب أداء المناسك مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات، والالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة من الدول التي ما زال تعليق القدوم المباشر منها إلى المملكة مستمرا.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي استأنفت المملكة أداء مناسك العمرة بعد تعطيلها لنحو 7 أشهر بسبب كورونا بالسماح لنحو 20 ألف معتمر بدخول الحرم المكي يوميا (أي 600 ألف شهريا).

وأخيرا شهدت السعودية ارتفاعا في معدل الإصابات بفيروس كورونا إذ سجلت إجمالا حتى مساء أمس السبت 532 ألفا و785 إصابة بالفيروس بينها 8 آلاف و320 وفاة، و514 ألفا و362 حالة تعاف.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي اختتمت المملكة موسم الحج لعام 1442 هجرية (2021 ميلادية) الذي تم تنظيمه بعدد محدود من الحجاج بلغ 60 ألفا فقط من داخل المملكة في ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات كورونا.

وشهد عام 1441 هجرية (2020 ميلادية) موسما استثنائيا للحج بسبب تفشي كورونا إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من أرجاء العالم.