الثاني خلال 3 أسابيع.. حريق كبير في مركب سياحي شهير في القاهرة (فيديو)

شب حريق كبير، الأحد، في مركب سياحي شهير غربي العاصمة المصرية القاهرة، يعد الثاني من نوعه خلال 3 أسابيع.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية (أ ش أ) بأن حريقا “شب عصر الأحد في أحد المراكب السياحية الشهيرة في النيل بمنطقة الزمالك بالقاهرة وتعاملت قوات الإطفاء معه وأخلت جميع العاملين”.

حريق إحدي المراكب النيلية في منطقة الزمالك " عمر الخيام " pic.twitter.com/tQSbeASd38 — mohamed el kholy (@MElKholy) August 8, 2021

وأضافت “نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد الحريق الهائل الذي شب بالمركب السياحية من دون حدوث أية إصابات”.

وقرر محافظ القاهرة خالد عبد العال تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث، بحسب بيان صادر عن المحافظة.

غير أن صحيفة اليوم السابع المصرية الخاصة أفادت بأن المعاينة الأولية من الجهات المعنية للحريق تشير إلى حدوثه جراء ماس كهربائي من دون أن توضح مصدره.

حريق هائل ب مركب عمر الخيام الزمالك في مصر #ستيج_كايرو pic.twitter.com/JvT1fY4bLg — سناب المشاهير 🎥 (@lmshhyr) August 8, 2021

وفي 18 من يوليو/تموز الماضي، شب حريق أيضا بمركب سياحي ومطعم عائم على نهر النيل بالجزيرة غربي العاصمة.

وتتميز منطقة وسط القاهرة وغربها بتواجد تلك المراكب السياحية في نيلها المتاخم الذي يعرف عادة بتسيير الرحلات النيلية واستضافة الحفلات الليلية.