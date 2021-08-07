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10 جرحى في عملية طعن داخل قطار بطوكيو والمهاجم: أردت قتل النساء السعيدات (فيديو)

تعد جرائم العنف نادرة في اليابان (منصات التواصل)
تعد جرائم العنف نادرة في اليابان (منصات التواصل)
7/8/2021-|آخر تحديث: 7/8/202102:28 PM (مكة المكرمة)

قالت وسائل إعلام يابانية اليوم السبت أن الرجل الذي أصاب 10 أشخاص في هجوم بسكين في قطار ركاب في طوكيو في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أبلغ الشرطة إنه استشاط غضبا عندما رأى نساء “تبدو عليهن السعادة” وأراد قتلهن.

وذكرت صحيفة سانكي أن المشتبه به قال للشرطة “بدأت أشعر منذ نحو 6 سنوات وكأنني أريد قتل النساء اللائي تبدو عليهن السعادة. أي شخص كان يبدو على ما يرام، أردت فقط قتل الكثير من الناس”.

ونشرت وسائل إعلام أخرى من بينها هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية تصريحات مماثلة للمشتبه به البالغ من العمر 36 عامًا.

 

ويأتي الاعتداء في وقت تشهد العاصمة اليابانية حالة تأهب أمني تزامنًا مع استضافتها الألعاب الأولمبية.

ووقعت عملية الطعن على متن قطار ليلي في حي سيتاغايا في غرب المدينة. ويقع مكان الاعتداء على بعد عدة كيلومترات عن موقع فعاليات الفروسية المنظّمة في إطار الأولمبياد.

وأصيبت امرأة في العشرينيات بجروح بالغة في الظهر، وفق ما أفادت هيئة “إن اتش كي” الرسمية للبث نقلًا عن مسؤولين في جهاز الطوارئ.

وتم وقف القطار بشكل طارئ بعدما أُبلغت الجهة المشغلة لخط السكك الحديدية بالحادثة بينما عثر على سكين وهاتف محمول يعتقد أنه للمشتبه به.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به بعدما سلّم نفسه إلى متجر قريب حيث قال لمديره إنه مرتكب الاعتداء.

 

وتفرض اليابان قوانين مشددة على حيازة الأسلحة النارية لكنها تشهد أحيانًا جرائم عنيفة باستخدام أسلحة أخرى.

وتعد جرائم العنف نادرة في اليابان لكن وقعت في السابق سلسلة من الهجمات بالسكاكين من قبل مهاجمين غير معروفين للضحايا.

وفي 2019 قتل رجل شخصين بينهما طالبة في المدرسة وأصاب أكثر من عشرة بجروح في هجوم استهدف أطفالًا كانوا بانتظار وصول حافلتهم.

وفي 2018، تم توقيف شخص في وسط اليابان بعدما قتل شخصًا طعنًا وأصاب اثنين على متن قطار سريع.

وفي يونيو/حزيران 2008 دخل رجل بشاحنة خفيفة وسط حشد من الناس في منطقة أكيهابارا الشعبية ثم قفز من السيارة وبدأ في طعن المارة مما أدى إلى سقوط سبعة قتلى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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