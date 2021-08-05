من الحب ما سجن.. تنكر في زي امرأة ليخوض الامتحان بدلا من حبيبته

لم يكن يدرك الطالب الجامعي الشاب أن تنكره في زي امرأة ليخوض امتحان الثانوية العامة بدلا من حبيبته سيودي به إلى السجن ويتصدر وسائل إعلام عالمية بالملابس النسائية.

وقضت محكمة في السنغال على الطالب خادم مبوب بالسجن لمدة شهر مع قضاء 7 أيام فقط منها بالسجن وذلك بعد أن ضبطت متلبسا وهو يخوض الامتحان بدلا من صديقته غانغيه ديوم متنكرا في زي امرأة.

كما فرضت المحكمة عقوبة مماثلة على الفتاة بتهمة المشاركة في جريمة الاحتيال بعد أن ألقت عليها الشرطة وهي تنتظر حبيبها في نزل بمنطقة ديوربيل وسط السنغال.

وذكرت تقارير إخبارية أن الطالب خادم مبوب يدرس في جامعة في شمال البلد ونقلت عنه التقارير قوله إنه أقدم على هذا العمل “بدافع الحب” نظرا لأن حبيبته تواجه صعوبات في اللغة الإنجليزية.

وفضح أمر الشاب في ثالث أيام الامتحانات، في 31 يوليو/تموز الماضي، عندما كان يجري اختبار اللغة الإنجليزية، إذ ارتاب المراقبون في لباسه واتصلوا بالشرطة التي أوقفته مع صديقته.

ونُشرت صور له على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يرتدي فستانا أحمر مزيّنا بتصاميم سوداء مع وشاح وغطاء رأس.