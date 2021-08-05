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راكب مخمور يتحرش بمضيفتين ويضرب الثالث خلال رحلة جوية (فيديو)

راكب مخمور يدخل في عراك بالأيدي مع مضيف جوي (موافع التواصل)
راكب مخمور يدخل في عراك بالأيدي مع مضيف جوي (موافع التواصل)
4/8/2021-|آخر تحديث: 5/8/202112:42 AM (مكة المكرمة)

اضطرت سلطات الأمن على متن طائرة أمريكية إلى ربط مسافر وتثبيته بشريط لاصق في مقعده بالطائرة بعد تحرشه باثنتين من المضيفات خلال الرحلة وعراك بالأيدي مع مضيف ثالث.

وألقت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية القبض على ماكس ويل (22 عامًا) بعد تحرشه بالمضيفتين ولكمه لثالث على متن طائرة متجهة من فيلادلفيا لميامي، الخميس الماضي.

وذكرت تقارير إخبارية أن الراكب دخل إلى مرحاض الطائرة ثم خرج بدون قميص بعد أن سكب الخمر عليه ما استدعى تدخل أحد المضيفين ليعطيه ملابس أخرى بعد رفضه لارتداء تلك الخاصة به.

ووثق أحد ركاب الطائرة مقطعًا مصورًا لويل، وهو يتلفظ ببعض الكلمات البذيئة ضد المضيف الذي ألبسه القميص، وذلك بعد أن تحرش بمضيفتين وتلمس أجسادهن، بعد احتسائه لثلاث زجاجات من الخمر.

كما أظهر المقطع المصور تشابك ويل بالأيدي مع المضيف ولكمه إياه ما استدعى تقييده إياه باللاصق في المقعد الذي يجلس عليه إلى حين هبوط الطائرة بميامي والقبض عليه من قبل الشرطة التي أشارت إلى توجيه 3 تهم له.

وأشار بيان أصدرته شركة (فرونتير إيرلاينز) إلى أنها أوقفت المضيفين لحين الوقوف على ملابسات الحادث والتثبت منه، مُؤكدة تمتعهم بحقوقهم الكاملة لحين انتهاء التحقيقات.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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