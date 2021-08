راكب مخمور يتحرش بمضيفتين ويضرب الثالث خلال رحلة جوية (فيديو)

اضطرت سلطات الأمن على متن طائرة أمريكية إلى ربط مسافر وتثبيته بشريط لاصق في مقعده بالطائرة بعد تحرشه باثنتين من المضيفات خلال الرحلة وعراك بالأيدي مع مضيف ثالث.

وألقت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية القبض على ماكس ويل (22 عامًا) بعد تحرشه بالمضيفتين ولكمه لثالث على متن طائرة متجهة من فيلادلفيا لميامي، الخميس الماضي.

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx

