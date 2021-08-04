“إلا رغيف العيش”.. رفض شعبي واسع لرفع الدعم عن الخبز ومصريون: أين باسم عودة؟

تصدر وسم (#إلا_رغيف_العيش) موقع تويتر في مصر بأعلى التفاعلات، عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن فيها، أمس الثلاثاء، عزمه رفع سعر الخبز المدعوم.

كما تصدر وسم (#رغيف_الخبز) المنصة أيضًا، وتفاعل مغردون مصريون عبر الوسمين معبرين عن غضبهم جراء قرار السيسي.

السيسي: حان الوقت لزيادة ثمن رغيف العيش. سياسيا يطلق على هذا التصريح "جس نبض" لقياس ردة الفعل قبل القرار، فقد فعلها السادات سنة ١٩٧٧وقامت على اثرها ثورة الخبز ، وفعلها بورقيبة في تونس سنة ١٩٨٤وقوبلت بانتفاضة الخبز أيضا، لا تعبث بسلعة الفقراء الوحيدة ياصاحب القصور#الا_رغيف_العيش — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) August 3, 2021

ونشر العديد منهم صورًا للدكتور باسم عودة وزير التموين في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي والذي لُقب بوزير الغلابة، وهو يقبع في السجون المصرية منذ الإطاحة بمرسي صيف عام 2013.

ورصد المغردون الحال الذي وصل إليه الشعب المصري، وكيف أن قرار السيسي هذا سيحرم البسطاء من حقهم في هذا الدعم المشروع في بلد ارتفعت فيه نسب الفقر والبطالة.

وقال السيسي، أمس، إن الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، مضيفًا خلال حديثه لدى افتتاح منشأة لإنتاج المواد الغذائية “مش معقولة أدي 20 رغيف بثمن سيجارة، هذا الأمر لازم يتوقف”.

وعلق الخبير الاقتصادي ممدوح الولي على قرار السيسي قائلًا إن رغيف الخبز سلعة تمثل أمن قومي نظرًا لأهمية الخبز الذي يملأ بطون الفقراء في ظل ارتفاع أسعار باقي أنواع الغذاء.

It is absolutely unacceptable to increase the price of bread, which is the main food for people with limited income, please review this decision once again..

#الا_رغيف_العيش pic.twitter.com/xvodn9D8Uc — Braveheart (@OAONMO) August 3, 2021

وأشار خلال لقاء على الجزيرة مباشر إلى أن هناك تناقضًا بين الحديث عن زيادة حالات التقزم والأنيميا، وخفض مقررات الغذاء اليومي للأسر المصرية التي يعيش منها 30.3 مليون شخص منهم تحت خط الفقر بحسب الإحصاءات الرسمية.

وأوضح أن مسألة الدعم موجودة في دول كثيرة منها الولايات المتحدة وأوربا حيث يوجد دعم للفقراء.

#رغيف_الخبز كان اول اولويات د باسم عودة

لم يتحدث عن الدعم لانه كان امر طبيعى

بل كان يسعى للجودة والقضاء على الطوابير والسوق السوداء pic.twitter.com/fiIl5rZtoP — محمد ناصر على (@3m4710) August 3, 2021

وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021-2022 فإن منظومة الخبز تغطي 71 مليون مستفيد بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميًا.

ويبلغ سعر رغيف الخبز المدعوم حاليا 0.05 جنيه مصري (0.3 سنتا أمريكيا) ولم يذكر السيسي حجم الزيادة في السعر.

#رغيف_الخبز#السيسى 2017ان نقترب من رغيف الخبز

السيسى 2021 رفع الدعم عن رغيف الخبز الم تعلم أن هناك الكثير من الشعب المصرى

يسد جوع من هذا الرغيف (وانا منهم )

ثم حدثنا عن الأجور في مصر

ثم حدثنا عن العاطلين عن العمل

بسبب كرونا وغير ذلك

رغيف الخبز طعام أساسي لمعظم المصرين pic.twitter.com/1DfxUTRxWV — (مريم)❤👑👑❤(مكه) (@Vst4HULz8HmDcqc) August 4, 2021

وعقب تصريحات السيسي قالت وزارة التموين إنها تعكف على إعداد دراسة لزيادة سعر رغيف الخبز على أن تتقدم بها إلى مجلس الوزراء الذي سيعلن بدوره نتيجتها وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال.

يشار إلى أن قرارًا سابقًا برفع سعر رغيف الخبز اتخذته الحكومة المصرية عام 1977 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات أدى إلى اندلاع احتجاجات عرفت حينها باسم “انتفاضة الخبز”.

#الا_رغيف_العيش

ماكانش عاجبها كيلو اللحمة ب40جنيه

جالهم الي بيكويهم بالاسعار وبقي كيلو اللحمة ب 140 جنيه وانبوبة البوتجاز ب85جنيه وتحيا ماسر وكده 😏😏 pic.twitter.com/ibxuLCj5jR — 🇵🇸السهم النافذ🇵🇸 (@Mxob3V25) August 3, 2021