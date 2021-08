“إلا رغيف العيش”.. رفض شعبي واسع لرفع الدعم عن الخبز ومصريون: أين باسم عودة؟

تصدر وسم (#إلا_رغيف_العيش) موقع تويتر في مصر بأعلى التفاعلات، عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن فيها، أمس الثلاثاء، عزمه رفع سعر الخبز المدعوم.

كما تصدر وسم (#رغيف_الخبز) المنصة أيضًا، وتفاعل مغردون مصريون عبر الوسمين معبرين عن غضبهم جراء قرار السيسي.

ونشر العديد منهم صورًا للدكتور باسم عودة وزير التموين في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي والذي لُقب بوزير الغلابة، وهو يقبع في السجون المصرية منذ الإطاحة بمرسي صيف عام 2013.

ورصد المغردون الحال الذي وصل إليه الشعب المصري، وكيف أن قرار السيسي هذا سيحرم البسطاء من حقهم في هذا الدعم المشروع في بلد ارتفعت فيه نسب الفقر والبطالة.

That's why he is in the prison #مقاطعه_المنتجات_الفرنسية281 #الا_رغيف_العيش pic.twitter.com/gFWEtXfoaG

وقال السيسي، أمس، إن الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، مضيفًا خلال حديثه لدى افتتاح منشأة لإنتاج المواد الغذائية “مش معقولة أدي 20 رغيف بثمن سيجارة، هذا الأمر لازم يتوقف”.

وعلق الخبير الاقتصادي ممدوح الولي على قرار السيسي قائلًا إن رغيف الخبز سلعة تمثل أمن قومي نظرًا لأهمية الخبز الذي يملأ بطون الفقراء في ظل ارتفاع أسعار باقي أنواع الغذاء.

It is absolutely unacceptable to increase the price of bread, which is the main food for people with limited income, please review this decision once again..

#الا_رغيف_العيش pic.twitter.com/xvodn9D8Uc

