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ضبط عجوز يبيع المخدرات من داخل دار للمسنين في أستراليا (فيديو)

جيري هلفورد 62 عاما (مواقع التواصل)
جيري هلفورد 62 عاما (مواقع التواصل)
30/8/2021-|آخر تحديث: 30/8/202104:12 PM (مكة المكرمة)

وجّه الاتهام رسميا إلى ستيني أسترالي باع المخدرات من دار العجزة التي تؤويه في ضاحية سيدني بحسب ما كشفت الشرطة ووسائل إعلام.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الرجل ويدعى جيري هلفورد يوم الخميس بعد العثور على قنب هندي وميثامفيتامين في سيارته.

 

وخلال عملية تفتيش لدار العجزة حيث يقيم في ضاحية سيدني عثرت الشرطة على مخدرات “ال اس دي” وقنب هندي وهراوة، وفق ما أوضحت الشرطة في بيانها. وقد بدأ التحقيق في عمليات الاتجار بالمخدرات هذه في يونيو/حزيران.

وأفادت صحيفة “الديلي تيلغراف” في سيدني أن التحقيق قد فُتح إثر اشتكاء نزلاء مأوى العجزة من السلوك المشبوه للرجل البالغ من العمر 62 سنة وللأشخاص الذين يزورونه.

 

وكشفت الصحيفة أن الرجل كان يبيع المخدرات من دار المسنين، وهي معلومة أكّدتها الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقد وجّه إليه الاتهام بحيازة مخدرات غير مشروعة والاتجار بها وحيازة سلاح بلا رخصة وانتهاك القواعد الصحية المعتمدة لمكافحة انتشار كوفيد-19.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام القضاء في الثامن من سبتمبر/ أيلول.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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