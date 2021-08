ضبط عجوز يبيع المخدرات من داخل دار للمسنين في أستراليا (فيديو)

وجّه الاتهام رسميا إلى ستيني أسترالي باع المخدرات من دار العجزة التي تؤويه في ضاحية سيدني بحسب ما كشفت الشرطة ووسائل إعلام.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الرجل ويدعى جيري هلفورد يوم الخميس بعد العثور على قنب هندي وميثامفيتامين في سيارته.

وخلال عملية تفتيش لدار العجزة حيث يقيم في ضاحية سيدني عثرت الشرطة على مخدرات “ال اس دي” وقنب هندي وهراوة، وفق ما أوضحت الشرطة في بيانها. وقد بدأ التحقيق في عمليات الاتجار بالمخدرات هذه في يونيو/حزيران.

وأفادت صحيفة “الديلي تيلغراف” في سيدني أن التحقيق قد فُتح إثر اشتكاء نزلاء مأوى العجزة من السلوك المشبوه للرجل البالغ من العمر 62 سنة وللأشخاص الذين يزورونه.

A Sydney grandfather has allegedly been busted selling drugs from his retirement home in the city’s northwest. #7NEWS https://t.co/WKRoe8YIRO

— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) August 30, 2021