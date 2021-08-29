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شاهد: فيديو يوثق لحظة سرقة جندي إسرائيلي مشروبات غازية

صورة الجندي الإسرائيلي وهو يقوم بسرقة علب المشروبات الغازية (مواقع التواصل الاجتماعي)
صورة الجندي الإسرائيلي وهو يقوم بسرقة علب المشروبات الغازية (مواقع التواصل الاجتماعي)
28/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202101:15 AM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة جندي إسرائيلي علب مشروبات غازية من إحدى ماكينات البيع.

ورغم أن الفيديو لم يُظهر مكان وقوع حادث السرقة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها جنود الاحتلال بسرقة المتاجر.

ففي ديسمبر/كانون الأول 2020 وثقت “كاميرا مراقبة” قيام جندي إسرائيلي بسرقة علبة سجائر من متجر فلسطيني.

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، اعترف جيش الاحتلال بأن الجندي كان في مهمة شمالي الضفة الغربية، عندما ذهب إلى متجر فلسطيني وسرق خلسة علبة سجائر ووضعها في جيبه.

وتفاعل موقع “قدس الإخباري” الفلسطيني مع الفيديو ونشر معلقا “الجنود اللصوص” وعقب مغردون آخرون “سرقوا بلاد بأكملها رح تفرق معهم سرقة المشروبات”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُنشر فيها مقاطع مصورة تظهر جنوداً ومستوطنيين إسرائيليين خلال سرقتهم ممتلكات فلسطينية.

وكان أشهر مقاطع السرقة هو مقطع المستوطن يعقوب الذي سرق منزلا في حي الشيخ جراح وقالت له مالكته “يعقوب أنت تعلم أنه منزلي وأنت تسرقه”، فرد عليها:” إذا لم أسرقه أنا فسيأتي غيري ليسرقه”.

ويعاني أصحاب المتاجر الفلسطينية من انتهاكات الجنود الإسرائيليين، بما في ذلك السرقات المتكررة، لكن الجيش لا يفتح تحقيقات في غالبيتها بسبب غياب كاميرات المراقبة المثبتة التي من شأنها فضح مثل هذه الجرائم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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