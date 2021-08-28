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تحذيرات طبية من تحدي “العسل المجمد” على تيك توك (فيديو)

27/8/2021

شارك الآلاف من مستخدمي تطبيق “تيك توك” حول العالم تحدي تجميد العسل على مدار الأشهر الثلاثة الماضية مع بداية فصل الصيف ليحقق الوسم المتداول عليه “تحدي زجاجة العسل” أكثر من 51 مليون مشاهدة.

وتتلخص خطوات التحدي في إذابة كمية محددة من العسل في مياه دافئة، ويضاف عليها مادة الجلاتين وألوان طعام اصطناعية وتترك في المجمد (الفريزر) لمدة 24 ساعة لتصبح ذات قوام هلامي.

وحظي التحدي بتفاعل واسع بجميع أنحاء العالم بما فيها الدول العربية، على مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها تيك توك ويوتيوب، بمشاهد من نجاح تطبيق التحدي وفشله وإعادة محاولات تصنيعه منزليا.

وحذر الأطباء من الآثار السلبية للتحدي على صحة المشاركين به، بسبب نسبة السكر العالية التي تحتوي عليها مكونات الوجبة “المنعشة” بحسب وصف من تناولوه، مؤكدين أنه يخلف شعورا بالغثيان ورغبة في القيء، وقد يصل إلى أضرار صحية على البنكرياس والجهاز الهضمي.

وأبدى مغردون استياءهم من التحدي بسبب ما وصفوه بعدم استساغة ابتلاع كل هذا الكم من السكريات دون الشعور بالإعياء.

@.funfidgettoys

#honeyinabottle #fyp

♬ Taste It – Ikson

@elwasfafood

تحدي ترند العسل 😜😅 #tictoker #tiktokcookbook #funyvideo #funyy_videos

♬ original sound – Elwasfafood

@wren.eleanor

lol #frozenhoney

♬ original sound – Wren & Jacquelyn

@eltwinselrayq1

انفجار العسل المجمد …فشل ذريع 😂#fypシ #اكسبلور #food #xyzbca #xyzcba #egy #viral #xybca #التوينز_الرايق #trending #trend #foryou #foryoupage

♬ The Magic Bomb (Questions I Get Asked) [Extended Mix] – Hoàng Read

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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