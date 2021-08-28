البث الحي
منوعات|أفغانستان

برفقة نحو 200 كلب وقطة.. جندي بريطاني ينجو بأعجوبة من انفجار مطار كابل (صور)

بول بن فارثينغ برفقة أحد كلابه قبل بدء رحلة الإجلاء من كابل (مواقع التواصل)
بول بن فارثينغ برفقة أحد كلابه قبل بدء رحلة الإجلاء من كابل (مواقع التواصل)
28/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202112:09 AM (مكة المكرمة)

نجا الجندي السابق في البحرية الملكية البريطانية بول بن فارثينغ من انفجار مطار كابل في أفغانستان، بعدما  ظال عالقا به لأيام وبرفقته نحو 200 من الكلاب والقطط، التي كانت على بعد أمتار من الانفجار.

ووقع انفجاران هزّا محيط مطار كابل الدولي، وخلّفا 40 قتيلا بينهم 12 جنديا أمريكيا، و110 جرحى على الأقل.

ونشر بن فارثينغ  البالغ من العمر57 عاما، سلسلة من التغريدات على حسابه الموثق بموقع تويتر، الخميس الماضي، حيث خاطب المتحدث باسم حركة طالبان محمد سهيل شاهين، قائلا له “عزيزي السيد شاهين  فريقي وحيواناتي عالقون في محيط المطار، ولدينا رحلة انتظار.  من فضلك هل يمكن تسهيل المرور الآمن إلى المطار لقافلتنا؟”.

وأوضح الرجل الذي يدير مأوى للحيوانات في كابل، أن هذا المأوى منظمة غير حكومية سوف تعود إلى أفغانستان، ولكنها في الوقت الحالي تريد خروج الجميع بأمان.

وأشار فارثينغ إلى أنه وفريقه بأكمله بجانب الحيوانات، كانوا بأمان داخل محيط المطار عندما قيل له إن بايدن قد غير سياسته بشأن من يمكنه المغادرة، إلا أن ذلك تحول إلى فوضى بعد الانفجارات “المدمرة”.

أسس فارثينغ جمعية خيرية للحيوانات أطلق عليها “ناوزاد” (مواقع التواصل)

يذكر أن  الحكومة البريطانية وافقت ،أمس السبت، على استئجار طائرة خاصة لإجلاء 200 كلب وقطة من أفغانستان، استجابة لدعوة بن فارثينغ.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قد قال في وقت سابق إنه سيكون من الخطأ “إعطاء الأولوية للحيوانات الأليفة على الناس” فيما ينتظر الآلاف خارج المطار خوفا من انتقام طالبان التي سيطرت على البلاد في 15 أغسطس/آب الجاري.

لكنه عاد وأعلن بأنه سيسمح  لبن فارثينغ بنقل حوالي 200 كلب وقطة في رحلة للطيران العارض من كابل.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

إعفاء ضابط في البحرية الأمريكية من عمله.. ما علاقة الانسحاب من أفغانستان؟ (فيديو)

أعلن ستيوارت شيلر ضابط في سلاح المشاة البحرية الأمريكية إعفاءه من مهامه، وذلك بعدما نشر عبر حسابه الشخصي في فيسبوك مقطع فيديو طالب فيه بمحاسبة القيادات العسكرية في أفغانستان على إجراءات الانسحاب.

28/8/2021
المزيد من منوعات

على شاشة الجزيرة.. الرئيس العراقي ضيف أولى حلقات “الجانب الآخر” (فيديو)

الإعلامية علا الفارس (مواقع التواصل)

حزن يعم مصر.. غرق 11 شابا “من قرية واحدة” أثناء محاولة للهجرة إلى إيطاليا

صور متداولة على منصات التواصل للشباب الغرقى (منصات التواصل)

أثارت صدمة العلماء.. سلحفاة عملاقة “آكلة للعشب” تلتهم طائرا صغيرا (فيديو)

نورزان الشمري.. مقتل “حسناء بغداد” يهز العراق وفيديو يوثق اللحظات الأخيرة

نورزان الشمري أثار مقتلها غضب العراقيين (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

“هرمون التستوستيرون”.. كيف يؤثر على ضحاياه وما أسباب نقصه؟ (فيديو)

كثير من الناس يتجنب ذكر مشاكله الجنسية بسبب الشعور بالحرج (غيتي)
مقالات

القرضاوي وزيارة طالبان في قندهار وتماثيل بوذا

الوفد المفاوض لطالبان يضع الشيخ القرضاوي في الصورة بعد احدى الجولات.

أثارت جدلا وفجرت مفاجأة.. “الصبارة الراقصة” تغزو بيوت المصريين (فيديو)

مقالات

الإسلام والشذوذ الجنسي

الخلاف في صحة الأحاديث، وعدم وجود عقوبة دنيوية واضحة في القرآن، جعل الفقهاء يختلفون في عقوبتها، مع إقرارهم جميعا بجرمها وحرمتها