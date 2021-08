برفقة نحو 200 كلب وقطة.. جندي بريطاني ينجو بأعجوبة من انفجار مطار كابل (صور)

نجا الجندي السابق في البحرية الملكية البريطانية بول بن فارثينغ من انفجار مطار كابل في أفغانستان، بعدما ظال عالقا به لأيام وبرفقته نحو 200 من الكلاب والقطط، التي كانت على بعد أمتار من الانفجار.

ووقع انفجاران هزّا محيط مطار كابل الدولي، وخلّفا 40 قتيلا بينهم 12 جنديا أمريكيا، و110 جرحى على الأقل.

Dear Sir; my team & my animals are stuck at airport circle. We have a flight waiting. Can you please facilitate safe passage into the airport for our convoy? @suhailshaheen1 We are an NGO who will come back to Afghanistan but right now I want to get everyone out safely. 🙏🏼 — Pen Farthing (@PenFarthing) August 26, 2021

ونشر بن فارثينغ البالغ من العمر57 عاما، سلسلة من التغريدات على حسابه الموثق بموقع تويتر، الخميس الماضي، حيث خاطب المتحدث باسم حركة طالبان محمد سهيل شاهين، قائلا له “عزيزي السيد شاهين فريقي وحيواناتي عالقون في محيط المطار، ولدينا رحلة انتظار. من فضلك هل يمكن تسهيل المرور الآمن إلى المطار لقافلتنا؟”.

The whole team & dogs/cats were safely 300m inside the airport perimeter. We were turned away as @JoeBiden @POTUS had changed paperwork rules just 2 hours earlier. Went through hell to get there & we were turned away into the chaos of those devastating explosions. #OperationArk — Pen Farthing (@PenFarthing) August 27, 2021

We have been here for 10 hours after being assured that we would have safe passage. Truly would like to go home now. 🙏🏼 Let’s prove the IEA are taking a different path. — Pen Farthing (@PenFarthing) August 26, 2021

وأوضح الرجل الذي يدير مأوى للحيوانات في كابل، أن هذا المأوى منظمة غير حكومية سوف تعود إلى أفغانستان، ولكنها في الوقت الحالي تريد خروج الجميع بأمان.

وأشار فارثينغ إلى أنه وفريقه بأكمله بجانب الحيوانات، كانوا بأمان داخل محيط المطار عندما قيل له إن بايدن قد غير سياسته بشأن من يمكنه المغادرة، إلا أن ذلك تحول إلى فوضى بعد الانفجارات “المدمرة”.

أسس فارثينغ جمعية خيرية للحيوانات أطلق عليها “ناوزاد” (مواقع التواصل)

يذكر أن الحكومة البريطانية وافقت ،أمس السبت، على استئجار طائرة خاصة لإجلاء 200 كلب وقطة من أفغانستان، استجابة لدعوة بن فارثينغ.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قد قال في وقت سابق إنه سيكون من الخطأ “إعطاء الأولوية للحيوانات الأليفة على الناس” فيما ينتظر الآلاف خارج المطار خوفا من انتقام طالبان التي سيطرت على البلاد في 15 أغسطس/آب الجاري.

Now that Pen Farthing’s staff have been cleared to come forward under LOTR I have authorised MOD to facilitate their processing alongside all other eligible personnel at HKIA. At that stage, if he arrives with his animals we will seek a slot for his plane. @DefenceHQ — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) August 25, 2021

Pen Farthing and his pets were assisted through the system at Kabul airport by the UK Armed Forces. They are currently being supported while he awaits transportation. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) August 27, 2021

لكنه عاد وأعلن بأنه سيسمح لبن فارثينغ بنقل حوالي 200 كلب وقطة في رحلة للطيران العارض من كابل.