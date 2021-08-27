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“أول وعاطل يا ريس”.. حملة الشهادات العليا في مصر يشتكون البطالة

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (أرشيفية)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (أرشيفية)
27/8/2021-|آخر تحديث: 28/8/202112:08 AM (مكة المكرمة)

تصدرت وسوم تطالب بتعيين أوائل الدفعات الجامعية في وظائف بمجلس الدولة المصري كما كان الأمر قبل عام 2014، والذي توقف بقرار من الحكومة المصرية آنذاك.

وقال مغردون إن أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه يعانون من البطالة وعدم توفر وظائف جيدة تناسب اجتهادهم.

بينما اعتبر آخرون أن الدعوات هي رغبة في الحصول على وظائف فقط مقابل التفوق في العملية التعليمية التي لا علاقة لها بسوق العمل وأن عليهم السعي والبحث عن وظائف.

وتتجدد الدعوات سنويا للمطالبة بوظائف حكومية لأوائل الخريجين منذ قرار تطبيق قانون الخدمة المدنية والذي ألغى جميع التعيينات منذ عام 2014.

وقبل أيام أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن انخفاض معدل البطالة في الربع الثاني من العام 2021 إلى 7.3%، مقارنة بـ7.4% بالربع السابق له.

وقال إن عدد العاطلين بلغ 2.155 مليون شخص بنسبة 7.3% من إجمالي قوة العمل (1.383 مليون ذكور، 732 ألفا من الإناث).

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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