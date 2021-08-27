“أول وعاطل يا ريس”.. حملة الشهادات العليا في مصر يشتكون البطالة

تصدرت وسوم تطالب بتعيين أوائل الدفعات الجامعية في وظائف بمجلس الدولة المصري كما كان الأمر قبل عام 2014، والذي توقف بقرار من الحكومة المصرية آنذاك.

وقال مغردون إن أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه يعانون من البطالة وعدم توفر وظائف جيدة تناسب اجتهادهم.

بينما اعتبر آخرون أن الدعوات هي رغبة في الحصول على وظائف فقط مقابل التفوق في العملية التعليمية التي لا علاقة لها بسوق العمل وأن عليهم السعي والبحث عن وظائف.

وتتجدد الدعوات سنويا للمطالبة بوظائف حكومية لأوائل الخريجين منذ قرار تطبيق قانون الخدمة المدنية والذي ألغى جميع التعيينات منذ عام 2014.

نناشد الرئيس السيسي بالنظر في قضية تعيين اوائل الخريجين حيث تم إيقاف التعيين منذ دفعة ٢٠١٤إلى يومنا هذا .#اواىل_الخريجين_علي_الرصيف#اول_وعاطل_ياريس#اواىل_الجامعات_ياسيسي#اواىل_الخريجين_علي_الرصيف#اول_وعاطل_ياريس#اواىل_الجامعات_ياسيسي — eng fatma (@engfatma_Fmm) August 25, 2021

وقبل أيام أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن انخفاض معدل البطالة في الربع الثاني من العام 2021 إلى 7.3%، مقارنة بـ7.4% بالربع السابق له.

وقال إن عدد العاطلين بلغ 2.155 مليون شخص بنسبة 7.3% من إجمالي قوة العمل (1.383 مليون ذكور، 732 ألفا من الإناث).

جهاز الدوله لا يحتاج الى المزيد من التعيينات

طالما شاطر انزل سوق العمل

واسمها الاوائل

واسمه الرئيس السيسى

بس كده واضح انه هاشتاج خرفان

وقبل التعيين نرجع للمراجعات الامنيه

وامن الدوله وملفاته #انقذ_الاوايل_ياسيسي — Iman Elnahas (@imanahas) August 26, 2021

#قرار_رياسي_للاواىل#حق_اواىل_الجامعات #انقذ_الاواىل_ياسيسي#اواىل_الجامعات_ياسيسي#اول_وعاطل_ياريس

تحت أوائل الخريجين لا ننتمي لاي حزب سياسي فقط نطالب بحقنا في التعيين بالجهاز الإداري للدوله أسوة بالدفعات السابقه

ورفعة للوطن — Ahmed Elhalaby (@AhmedEl11916721) August 26, 2021

حرام بعد تعب سنين طويلة مصيري يكون عاطل بإمتياز مع مرتبة الشرف 😔

حرام تعب الماضي وتطلعات المستقبل تُحطم بكل بساطة 💔

نخاطب السيد الرئيس بصفته أب لنا جميعا أن ينصف أبنائه الأوائل ويرفع الظلم عنا. #الاوايل_يستحقون_التعيين#السيسي_يكرم_الاوايل#العشرين_الاوايل_يامصر

77 — Hasnaa shehata (@HasnaaShehata6) August 26, 2021

الاولويه للاوائل في التعيين احنا تعبنا جدا ف الكليه عشان نكون من الأوائل من مذاكره لابحاث ومشروع تخرج وذاكرنا بكل امانه يعلم ربنا وحده بكل التعب اللي مرينا بيه #اواىل_الخريجين_علي_الرصيف#اول_وعاطل_ياريس#اواىل_الجامعات_ياسيسي — Semonda (@Semonda7) August 25, 2021

الى جميع الوزارات

التعيين حقنا_التعيين مطلبنا✌️🇮🇶

هناك عدد لا يُعد و لا يُحصى من التخصصات العلمية و الإنسانية من الثلاثة الاوائل على الاقسام لماذا التهميش والإقصاء لهم……..#مصادقه_ملاكـ_قانون٦٧ — إيمان (@3DFqBSK6UaqsFPJ) August 25, 2021

لاتراهنوا على صبرنا

الثلاثة الاوائل على الاقسام مدرسة للصبر

حقنا التعيين ولن نتنازل عنه

✌️✌️✌️#مصادقه_ملاكـ_قانون٦٧#مصادقه_ملاكـ_قانون٦٧ — 🕊️Wdian🕊️ (@IC04AvYUIcWQghF) August 25, 2021

نطالب بتعيين العشرين الأوائل من خريجي الجامعات المصرية من دفعة 2014 إلى 2021 أسوة بالدفعات السابقة #اواىل_الخريجين_علي_الرصيف#اول_وعاطل_ياريس#اواىل_الجامعات_ياسيسي — ازراء هانم 🙋‍♀️ (@QT9jyYYokKmiK4x) August 25, 2021