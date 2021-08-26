البث الحي
منوعات|مصر

مصر.. سخرية واسعة على مواقع التواصل بعد منح محمد رمضان “دكتوراه فخرية”

الممثل المصري محمد رمضان (مواقع التواصل)
الممثل المصري محمد رمضان (مواقع التواصل)
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202109:21 PM (مكة المكرمة)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلا وسخرية واسعة بعد نشر الممثل المصري محمد رمضان وثيقة حصوله على دكتوراه فخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان.

وتوجه الفنان المصري عبر حسابه الرسمي على فيسبوك بالشكر لوزير الثقافة اللبناني محمد داوود، ونقيب الفنانين المحترفين بلبنان جهاد الأطرش على منحه “الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي”، مقدما في الوقت ذاته الشكر للمركز الثقافي الألماني في لبنان على منحه بلقب “سفير الشباب العربي”.

ونشر رمضان، اليوم الخميس، صورا من تكريمه في لبنان والشهادات والدروع التي حصل عليها خلال التكريم.

من جانبها نفت السفارة الألمانية بالقاهرة أي علاقة بين الحكومة الألمانية والمركز المانح للشهادة وكتبت عبر حسابها على تويتر: “ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا تابعة للحكومة الألمانية. لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمي بالمركز الثقافي الألماني بلبنان”.

وأبدى رواد منصات التواصل الاجتماعي استغرابهم من منح رمضان مثل هذه الشهادة، في مثل هذا الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمات اقتصادية كارثية وأوضاع أهم من هذا الحدث، فيما سخر آخرون من حصول رمضان على لقب “دكتور” والألقاب الأخرى التي حصل عليها خلال تكريمه.

وقال الكاتب الصحفي سليم عزوز إن “مسلسل الإلهاء، حلقة دكتوراه محمد رمضان، أولا الدكتوراه لم تمنحها له جامعة عريقة أو غير عريقة فالمانح هو المركز الثقافي الألماني الدولي، ما هي القيمة الدفترية للمركز الثقافي الألماني الدولي؟! وثانيا الشهادة الممنوحة له هي دكتوراه فخرية، وليست أكاديمية”.

بدروه بيّن الباحث والأكاديمي المصري رمزي عبد العزيز في منشور له على فيسبوك أنه بعد البحث ظهر له أن المركز الذي منح شهادة الدكتوراه لرمضان غير تابع للسفارة الألمانية في بيروت، وهو ليس إلا مركز تنمية بشرية لا يُمثل أي صفة رسمية لألمانيا، وفق وصفه.

وقال خليل حنون “مؤسف أن يفتخر الممثل محمد رمضان بورقة دكتوراه لا قيمة لها ومضحكة من مركز للتنمية البشرية في لبنان ليس له أي صفة علمية ولا أكاديمية أو حتى قيمة واعتبار في المجتمع اللبناني، هذه الورقة هي مجرد حبر على ورق وهي إهانة له وفضيحة”.

وسخر الممثل المصري خالد سرحان قائلا “الحمد لله حصلت على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الألمانية لمكافحة الفئران والحشرات”.

وعلقّ ناشطون مصريون على منشور رمضان عبر فيسبوك ساخرين من الدكتوراه الفخرية حيث قال أحدهم “الأستاذ الدكتور محمد رمضان استشاري الرقص في مصر”.

وكتب ناشط آخر مستهجنا “لأنك عملت فيلم الألماني يمنحوك دكتوراه من المركز الثقافي الألماني! عموما مبروك يا دكتور وإن شاء الله الدكتوراه المقبلة تكون من محطة بنزين التعاون عن فيلم الديزل”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

اكتشاف حوت برمائي عاش قبل 43 مليون عام في مصر (صور)

الاكتشاف يمثل طفرة لعلماء الحفريات (منصات التواصل)

أثارت جدلا وفجرت مفاجأة.. “الصبارة الراقصة” تغزو بيوت المصريين (فيديو)

أفعى سامة تفاجئ المرضى وتسبب فوضى داخل مستشفى جنوبي العراق (فيديو)

الأفعى سببت فوضى داخل المستشفى وأفزعت المرضى (مواقع التواصل)

شركة طيران تفرض رسوما شهرية على موظفيها غير المطعمين من كورونا

شركة طيران دلتا الأمريكية ستفرض رسوما مالية على غير الملقحين من كورونا (غيتي)
الأكثر قراءة

السودان.. عمر البشير يوافق على “قطع رقبته” بشرط

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أثناء إحدى جلسات محاكمته (رويترز)

نتيجة قرعة دوري أبطال أوربا.. مواجهات نارية في دور المجموعات (فيديو)

القرعة أسفرت عن عدة مواجهات نارية (رويترز)

ما طبيعة العلاقات بين تركيا وطالبان؟ وهل ستلعب تركيا دورا في أفغانستان؟ (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الجزيرة مباشر)

قتلى وجرحى بينهم أمريكيون في تفجيرين بمحيط مطار كابل (فيديو)

عمليات نقل المصابين في التفجير الانتحاري الذي شهدة مطار كابل (مواقع التواصل)