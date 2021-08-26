مصر.. سخرية واسعة على مواقع التواصل بعد منح محمد رمضان “دكتوراه فخرية”

شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلا وسخرية واسعة بعد نشر الممثل المصري محمد رمضان وثيقة حصوله على دكتوراه فخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان.

وتوجه الفنان المصري عبر حسابه الرسمي على فيسبوك بالشكر لوزير الثقافة اللبناني محمد داوود، ونقيب الفنانين المحترفين بلبنان جهاد الأطرش على منحه “الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي”، مقدما في الوقت ذاته الشكر للمركز الثقافي الألماني في لبنان على منحه بلقب “سفير الشباب العربي”.

ونشر رمضان، اليوم الخميس، صورا من تكريمه في لبنان والشهادات والدروع التي حصل عليها خلال التكريم.

من جانبها نفت السفارة الألمانية بالقاهرة أي علاقة بين الحكومة الألمانية والمركز المانح للشهادة وكتبت عبر حسابها على تويتر: “ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا تابعة للحكومة الألمانية. لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمي بالمركز الثقافي الألماني بلبنان”.

ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا تابعة للحكومة الألمانية.لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمي بالمركز الثقافي الألماني بلبنان. إذا أردتم الحصول على أخبار ومعلومات موثقة حول #ألمانيا وسياساتها الخارجية ومراكزها الثقافية الرسمية، قوموا بمتابعتنا. pic.twitter.com/OlSVohPk2v — German Embassy Cairo (@GermanEmbCairo) August 26, 2021

وأبدى رواد منصات التواصل الاجتماعي استغرابهم من منح رمضان مثل هذه الشهادة، في مثل هذا الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمات اقتصادية كارثية وأوضاع أهم من هذا الحدث، فيما سخر آخرون من حصول رمضان على لقب “دكتور” والألقاب الأخرى التي حصل عليها خلال تكريمه.

وقال الكاتب الصحفي سليم عزوز إن “مسلسل الإلهاء، حلقة دكتوراه محمد رمضان، أولا الدكتوراه لم تمنحها له جامعة عريقة أو غير عريقة فالمانح هو المركز الثقافي الألماني الدولي، ما هي القيمة الدفترية للمركز الثقافي الألماني الدولي؟! وثانيا الشهادة الممنوحة له هي دكتوراه فخرية، وليست أكاديمية”.

مسلسل الالهاء

حلقة دكتوراه محمد رمضان!

1- الدكتوراه لم تمنحها له جامعة عريقة أو غير عريقة.. فالمانح هو المركز الثقافي الألماني الدولي.. ما هي القيمة الدفترية للمركز الثقافي الألماني الدولي؟!

2- الشهادة الممنوحة له هي دكتوراه فخرية، وليست أكاديمية، — سليم عزوز (@selimazouz1) August 26, 2021

بدروه بيّن الباحث والأكاديمي المصري رمزي عبد العزيز في منشور له على فيسبوك أنه بعد البحث ظهر له أن المركز الذي منح شهادة الدكتوراه لرمضان غير تابع للسفارة الألمانية في بيروت، وهو ليس إلا مركز تنمية بشرية لا يُمثل أي صفة رسمية لألمانيا، وفق وصفه.

وقال خليل حنون “مؤسف أن يفتخر الممثل محمد رمضان بورقة دكتوراه لا قيمة لها ومضحكة من مركز للتنمية البشرية في لبنان ليس له أي صفة علمية ولا أكاديمية أو حتى قيمة واعتبار في المجتمع اللبناني، هذه الورقة هي مجرد حبر على ورق وهي إهانة له وفضيحة”.

وسخر الممثل المصري خالد سرحان قائلا “الحمد لله حصلت على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الألمانية لمكافحة الفئران والحشرات”.

وعلقّ ناشطون مصريون على منشور رمضان عبر فيسبوك ساخرين من الدكتوراه الفخرية حيث قال أحدهم “الأستاذ الدكتور محمد رمضان استشاري الرقص في مصر”.

لبنان افلس واصبح يبيع شهادات دكتوراة فخرية للمشاهير.. يسلمها وزير الثقافة شخصيًا..

فعلًا فضيحة.. "بعد كشف سر دكتوارة محمد رمضان من وزارة الثقافة في لبنان "

انها نهاية سامجة وقاسية.. لبلد وصف يوماً بانه منارة الشرق — منى صفوان (@monasafwan) August 26, 2021

"دكتوراه فخرية وسفير الشباب العربي"

كنت أتصور أني أدرك الأزمة التي يمر بها لبنان الحبيب وأشاركه الألم، أعترف أني لم أدرك أبعادها إلا بعد قراءة هذا الخبر.

هذا خبر ينبئ بأكثر مما تنبئ به أخبار السياسة والطاقة والمصارف والغذاء. https://t.co/ozUeYfsr9o — د. ماجدة غنيم (@magdaghonem) August 26, 2021

محمد رمضان يحصل على شهادة دكتوراه فخرية موقعة من وزير الثقافة اللبناني بئس العيش في مجتمع يُقدر الراقصين و الفنانين ولا يُقدّر العلماء و المثقفين pic.twitter.com/Rm2FSEOaFb — اسماء الغول (@Elgoul_A) August 26, 2021

في ناس زعلانة عشان محمد رمضان خد لقب

سفير الشباب العربي و دكتوراه فخرية احب اقولهم بلد بتاعه شهادات صحيح pic.twitter.com/awO5T9e77t — AHMED ADEL (@AHMEDAD60737634) August 26, 2021

وكتب ناشط آخر مستهجنا “لأنك عملت فيلم الألماني يمنحوك دكتوراه من المركز الثقافي الألماني! عموما مبروك يا دكتور وإن شاء الله الدكتوراه المقبلة تكون من محطة بنزين التعاون عن فيلم الديزل”.

عشان عمل فيلم الالمانى ادوله دكتوراة فخرية من المركز الثقافى الالمانى

مش دى المشكلة الكبيرة

المشكلة ان بقا اسمه دكتور محمد رمضان😂😂 pic.twitter.com/h2zW7AqOuU — Osama Eltahan (@OsamaEltahan3) August 26, 2021

الواحد يصحى على خبر تقدم لبلده إقتصادياً أو علمياً او سياسياً كما إعتاد من فترة ده الطبيعي

لكن نصحى نلاقي محمد رمضان اخد دكتوراه فخرية وأصبح سفير الشباب العربي وبلدنا فيها من المبدعين والأدباء والسياسيين اللي يستحقوا ده وأكتر تبقى دي كارثة ياريت نفعل ده #محمد_رمضان_لا_يمثلني pic.twitter.com/CEXHQDF6iW — Abdelrahman Essam Hassan (@Abdelra73409352) August 26, 2021

دكتوراة فخرية في نشر قيم التسامح والإنسانية!

أُعطيت اليوم لشخص ينشر البلطجة والعنف والفساد!

وصدق الذي لا ينطق عن الهوى نبيّنا ﷺ حينما قال:

"لا تقومُ السّاعةُ حتى يكونَ أسعدَ النَّاسِ بالدُّنيا

لُكَعُ بنُ لُكَعٍ"

*اللُّكَعُ: الرّديء اللئيم الذي لا يُحمد قوله ولا فعله. — هيثم الحويني (@HaithamAlheweny) August 26, 2021