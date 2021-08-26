اكتشاف حوت برمائي عاش قبل 43 مليون عام في مصر (صور)

أعلنت مصر اكتشاف حوت برمائي عاش قبل 43 مليون عام بالبلاد.

ووفق بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الأربعاء، “تمكن فريق بحثي مصري من تسجيل اكتشاف جديد لنوع من الحيتان البرمائية بالمياه المصرية يرجع لما قبل 43 مليون عام”.

وأفاد البيان أن الاكتشاف يمثل طفرة لعلماء الحفريات العرب حيث تعد المرة الأولى في التاريخ التي يقود فيها فريق عربي مصري توثيق جنس ونوع جديد من الحيتان.

وأوضح أن الحوت يبلغ طوله 3 أمتار ويزن نحو 600 كيلوغرام وتم استخراجه من واحة الفيوم وأنه يمتلك العديد من الخصائص التشريحية التي مكنته من التعايش في ذلك الوقت.

وقال عبد الله جوهر عضو فريق البحث إن الاكتشاف يمثل إضافة لدراسات التراث الطبيعي المصري والأفريقي حول الحفريات مشيرًا إلى أن توثيق نوع جديد من الحيتان البرمائية يمثل نقطة محورية في فهم تطور الحيتان، حسب البيان ذاته.

وأوضح هشام سلام مدير مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية في مداخلة هاتفية مع فضائية خاصة أن الحيتان كانت نوعا من الثدييات البرية قبل نحو 500 مليون عام لكنها غيرت بيئتها إلى البحر فيما بعد.

والحوت اسم شائع يطلق على ثدييات بحرية مختلفة من فصيلة الحيتانيات بعضها مفترس والآخر لا يهاجم البشر، فيما يتميز بعض أنواعها بضخامة أحجامها أبرزها الحوت الأزرق الذي يعد أكبر الكائنات البحرية على الإطلاق.