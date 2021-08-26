البث الحي
منوعات|مصر

اكتشاف حوت برمائي عاش قبل 43 مليون عام في مصر (صور)

الاكتشاف يمثل طفرة لعلماء الحفريات (منصات التواصل)
الاكتشاف يمثل طفرة لعلماء الحفريات (منصات التواصل)
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202107:23 PM (مكة المكرمة)

أعلنت مصر اكتشاف حوت برمائي عاش قبل 43 مليون عام بالبلاد.

ووفق بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الأربعاء، “تمكن فريق بحثي مصري من تسجيل اكتشاف جديد لنوع من الحيتان البرمائية بالمياه المصرية يرجع لما قبل 43 مليون عام”.

وأفاد البيان أن الاكتشاف يمثل طفرة لعلماء الحفريات العرب حيث تعد المرة الأولى في التاريخ التي يقود فيها فريق عربي مصري توثيق جنس ونوع جديد من الحيتان.

وأوضح أن الحوت يبلغ طوله 3 أمتار ويزن نحو 600 كيلوغرام وتم استخراجه من واحة الفيوم وأنه يمتلك العديد من الخصائص التشريحية التي مكنته من التعايش في ذلك الوقت.

وقال عبد الله جوهر عضو فريق البحث إن الاكتشاف يمثل إضافة لدراسات التراث الطبيعي المصري والأفريقي حول الحفريات مشيرًا إلى أن توثيق نوع جديد من الحيتان البرمائية يمثل نقطة محورية في فهم تطور الحيتان، حسب البيان ذاته.

وأوضح هشام سلام مدير مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية في مداخلة هاتفية مع فضائية خاصة أن الحيتان كانت نوعا من الثدييات البرية قبل نحو 500 مليون عام لكنها غيرت بيئتها إلى البحر فيما بعد.

والحوت اسم شائع يطلق على ثدييات بحرية مختلفة من فصيلة الحيتانيات بعضها مفترس والآخر لا يهاجم البشر، فيما يتميز بعض أنواعها بضخامة أحجامها أبرزها الحوت الأزرق الذي يعد أكبر الكائنات البحرية على الإطلاق.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

“اكتشافات أثرية هامة” في سقارة المصرية بينها معبد جنائزي وآبار فرعونية (صور)

عُثر في منطقة سقارة قرب أهرام الجيزة في مصر على عشرات “الاكتشافات الأثرية الهامة” بينها معبد جنائزي فرعوني إضافة إلى آبار وتوابيت خشبية من عصر الدولة الحديثة، وفق ما أعلن المجلس الاعلى للآثار المصرية.

16/1/2021
المزيد من منوعات

أثارت جدلا وفجرت مفاجأة.. “الصبارة الراقصة” تغزو بيوت المصريين (فيديو)

أفعى سامة تفاجئ المرضى وتسبب فوضى داخل مستشفى جنوبي العراق (فيديو)

الأفعى سببت فوضى داخل المستشفى وأفزعت المرضى (مواقع التواصل)

شركة طيران تفرض رسوما شهرية على موظفيها غير المطعمين من كورونا

شركة طيران دلتا الأمريكية ستفرض رسوما مالية على غير الملقحين من كورونا (غيتي)

عبر بث مباشر.. أمريكية تصور لحظاتها الأخيرة قبل أن يجرفها الفيضان (فيديو)

الأمريكية ليندا ألموند وثقت لحظاتها الأخيرة قبل أن يجرفها الفيضان (فيسبوك)
الأكثر قراءة

السودان.. عمر البشير يوافق على “قطع رقبته” بشرط

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أثناء إحدى جلسات محاكمته (رويترز)

قتلى وجرحى بينهم أمريكيون في تفجيرين بمحيط مطار كابل (فيديو)

عمليات نقل المصابين في التفجير الانتحاري الذي شهدة مطار كابل (مواقع التواصل)

على متنها وزير حكومة محلية.. تحطم مروحية عسكرية أثناء هبوطها (فيديو)

(الجزيرة)
مقالات

من هو الملا برادر؟

الملا برادر