بريطانيا تستعد لإجلاء 200 كلب وقط من أفغانستان في رحلة جوية

أعلن وزير الدفاع البريطاني، اليوم الأربعاء، أنه سيسمح لبريطاني يملك مأوى حيوانات في أفغانستان بنقل حوالي 200 كلب وهرّ في رحلة للطيران العارض من كابل ما أثار جدلا واسعا.

وأثارت الحملة التي أطلقها الجندي السابق في مشاة البحرية بول بين فارثينغ لنقل حيواناته جدلا فيما يسعى آلاف الأشخاص إلى الفرار من طالبان قبل انسحاب القوات الأمريكية بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.

وبعد الخدمة في أفغانستان مع الجيش البريطاني أسس فارثينغ جمعية خيرية للحيوانات أطلق عليها (ناوزاد) في كابل لإنقاذ الهررة والكلاب والحمير.

وقد استطاع وهو ما زال في كابل جمع تبرعات لتمويل طائرة بهدف إجلاء موظفيه وعائلاتهم بالإضافة إلى نقل حوالي 200 هرّ وكلب في ما أطلق عليه (أوبيريشن آرك).

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قال في وقت سابق إنه سيكون من الخطأ إعطاء الأولوية للحيوانات الأليفة على الناس فيما ينتظر الآلاف خارج المطار في انتظار الإجلاء.

وفي وقت مبكر الأربعاء، غرّد والاس على تويتر مشيرًا إلى أنه سمح لمسؤولين بتسهيل معاملات موظفي فارثينغ الأفغان في مطار كابل.

وقال والاس إنه بمجرد حدوث ذلك “إذا وصل فارثينغ مع حيواناته فسنبحث عن مكان لطائرته”.

Now that Pen Farthing’s staff have been cleared to come forward under LOTR I have authorised MOD to facilitate their processing alongside all other eligible personnel at HKIA. At that stage, if he arrives with his animals we will seek a slot for his plane. @DefenceHQ — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) August 25, 2021

وأضاف أن فارثينغ وموظفيه الأفغان الذين حصلوا على تأشيرات دخول إلى المملكة المتحدة قد يغادرون من دون الحيوانات في رحلة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

If he does not have his animals with him he and his staff can board an RAF flight. I have been consistent all along, ensuring those most at risk are processed first and that the limiting factor has been flow THROUGH to airside NOT airplane capacity. @DefenceHQ — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) August 25, 2021

وبعد تصريحات الوزير، أمس الثلاثاء، شن فارثينغ حملة مدعومة من مشاهير بمن فيهم الممثل الكوميدي ريكي جيرفيس الذي انتقد موقف وزارة الدفاع البريطانية.

وتدعم الصحف البريطانية تقليديا الحملات لمساعدة الحيوانات في الخارج وكتبت صحيفة (ذي صن)، اليوم الأربعاء، أن والاس قدم بصيص أمل لرحلة الرحمة.

وقال فارثينغ إنه يستطيع نقل الحيوانات في طائرة تضم 250 مقعدا ونقل أفغان في المقاعد الشاغرة.

Boris Johnson personally overruled Ben Wallace to allow Pen Farthing's animals to leave Kabul on a charter plane, friends say Friend of Farthing Dominic Dyer told Mail Plus: "Mr Johnson's wife Carrie 'most certainly had something to do with the change'"https://t.co/14wwGzSfMg — Sam Coates Sky (@SamCoatesSky) August 25, 2021

وأجْلت المملكة المتحدة أكثر من 10 آلاف شخص من أفغانستان منذ 13 أغسطس الجاري، ومن المقرر إجراء المزيد من الرحلات الجوية وفقا لوزارة الدفاع.