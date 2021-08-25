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بريطانيا تستعد لإجلاء 200 كلب وقط من أفغانستان في رحلة جوية

أسس فارثينغ جمعية خيرية للحيوانات أطلق عليها "ناوزاد" (منصات التواصل)
أسس فارثينغ جمعية خيرية للحيوانات أطلق عليها "ناوزاد" (منصات التواصل)
25/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202109:04 PM (مكة المكرمة)

أعلن وزير الدفاع البريطاني، اليوم الأربعاء، أنه سيسمح لبريطاني يملك مأوى حيوانات في أفغانستان بنقل حوالي 200 كلب وهرّ في رحلة للطيران العارض من كابل ما أثار جدلا واسعا.

وأثارت الحملة التي أطلقها الجندي السابق في مشاة البحرية بول بين فارثينغ لنقل حيواناته جدلا فيما يسعى آلاف الأشخاص إلى الفرار من طالبان قبل انسحاب القوات الأمريكية بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.

وبعد الخدمة في أفغانستان مع الجيش البريطاني أسس فارثينغ جمعية خيرية للحيوانات أطلق عليها (ناوزاد) في كابل لإنقاذ الهررة والكلاب والحمير.

وقد استطاع وهو ما زال في كابل جمع تبرعات لتمويل طائرة بهدف إجلاء موظفيه وعائلاتهم بالإضافة إلى نقل حوالي 200 هرّ وكلب في ما أطلق عليه (أوبيريشن آرك).

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قال في وقت سابق إنه سيكون من الخطأ إعطاء الأولوية للحيوانات الأليفة على الناس فيما ينتظر الآلاف خارج المطار في انتظار الإجلاء.

وفي وقت مبكر الأربعاء، غرّد والاس على تويتر مشيرًا إلى أنه سمح لمسؤولين بتسهيل معاملات موظفي فارثينغ الأفغان في مطار كابل.

وقال والاس إنه بمجرد حدوث ذلك “إذا وصل فارثينغ مع حيواناته فسنبحث عن مكان لطائرته”.

وأضاف أن فارثينغ وموظفيه الأفغان الذين حصلوا على تأشيرات دخول إلى المملكة المتحدة قد يغادرون من دون الحيوانات في رحلة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وبعد تصريحات الوزير، أمس الثلاثاء، شن فارثينغ حملة مدعومة من مشاهير بمن فيهم الممثل الكوميدي ريكي جيرفيس الذي انتقد موقف وزارة الدفاع البريطانية.

وتدعم الصحف البريطانية تقليديا الحملات لمساعدة الحيوانات في الخارج وكتبت صحيفة (ذي صن)، اليوم الأربعاء، أن والاس قدم بصيص أمل لرحلة الرحمة.

وقال فارثينغ إنه يستطيع نقل الحيوانات في طائرة تضم 250 مقعدا ونقل أفغان في المقاعد الشاغرة.

وأجْلت المملكة المتحدة أكثر من 10 آلاف شخص من أفغانستان منذ 13 أغسطس الجاري، ومن المقرر إجراء المزيد من الرحلات الجوية وفقا لوزارة الدفاع.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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