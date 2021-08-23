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يوتيوب يدفع أكثر من 30 مليار دولار لمنتجي الفيديوهات خلال 3 سنوات

موقع يوتيوب يتقاسم عائدات الإعلانات مع مبدعي الفيديوهات (رويترز)
موقع يوتيوب يتقاسم عائدات الإعلانات مع مبدعي الفيديوهات (رويترز)
23/8/2021

أعلنت شركة يوتيوب صرف أكثر من 30 مليار دولار لمنتجي مقاطع الفيديو التي تم بثها على الموقع خلال السنوات الثلاث الماضية من حصيلة الإعلانات وبيع المنتجات وغيرها من الخدمات التي يقدمها الموقع.

وقالت شركة غوغل التي تمتلك يوتيوب إنها قدمت جزءا من عائدات إعلاناتها إلى أكثر من مليوني منتج مقاطع فيديو.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شركة يوتيوب القول إنها مهدت الطريق  أمام هذا النمو من خلال تجهيز الموقع لخدمة المعلنين.

وقال نيل موهان مدير الإنتاج في يوتيوب “مسؤوليتنا كمنصة عالمية هي توفير هذا المكان  للمبدعين بطريقة عملية”.

يذكر أن يوتيوب بدأ تقاسم عائدات الإعلانات مع مبدعي مقاطع الفيديو في العام 2007، وصاغ بعد ذلك نظاما محكوما بقواعد بسيطة.

وانهار هذا النظام بعد  ذلك نتيجة مقاطعة المعلنين لموقع يوتيوب بسبب نشر مقاطع فيديو غير مناسبة.

واعتبارا من 2018 خفض موقع يوتيوب عدد القنوات التي يدفع لها مقابل بنسبة كبيرة مع التركيز على القنوات التي تحقق معدلات مشاهدة وتلتزم بقواعد محددة.

منصة يوتيوب أضحت موقعا عالميا لكسب الأموال عن طريق نشر مقاطع الفيديو (مواقع التواصل)

ويحصل موقع يوتيوب على 45% من عائدات إعلانات الفيديوهات الأعلى مشاهدة على الموقع في حين يحصل أصحاب الفيديوهات على النسبة الباقية.

وقال موهان إن الموقع لا يعتزم تغيير هذه القاعدة.

يذكر أن موقع يوتيوب الذي تأسس عام 2005، وهو منصة تسمح لمستخدميها برفع التسجيلات المرئية مجانًا ومشاهدتها عبر البث الحي بدل التنزيل ومشاركتها أوالتعليق عليها.

و كانت الأرباح  الصافية لمنصة يوتيوب قد بلغت خلال العام 2020 أكثر من 19.77مليار دولار .

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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