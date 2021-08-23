من باحة المسجد النبوي.. جدل عبر مواقع التواصل بعد إعلان ممثلة سعودية ارتداءها الحجاب (فيديو)

تفاعل ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان الممثلة والفنانة السعودية نيرمين محسن عن ارتداءها الحجاب خلال فيديو بثته عبر حسابها بـ “سناب شات”.

وقالت نيرمين في مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على منصة “سناب شات”: “هذه الأيام أنا حبيت أجلس كثير مع نفسي لأنني كنت أريد اتخاذ قرار مهم وما شاركت فيه أي أحد وكنت أبحث عن شيء في حياتي ينفعني في دنياي وآخرتي”.

وأضافت “قبل ما أرجع الرياض حابه أقول لكم من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أني قررت ألبس الحجاب. وأسأل الله أن يجعل في هذا الأمر خير لي، وأن يغفر لنا ما مضى، ويتقبل منا كل أعمال حسنة في الماضي والحاضر”.

ودعم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية قرار الفنانة نيرمين الجديد بارتداء الحجاب، مؤكدين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وأنهم يقفون معها ويسندون توجهها.

وعلقت الدكتورة لمياء إبراهيم قائلة “نيرمين محسن التقيتها أكثر من مرة، إنسانة نقية جدا وطيبة وكريمة، وباره بوالدتها ومالها بالأذية، وهي في حالها وتحترم الجميع وظاهرها مثل باطنها، وبسيطة في طباعها، من داخلها ومن خارجها جميلة، والله لن يتركها”.

#نيرمين_محسن التقيتها اكثر من مرة

انسانة نقية جدا وطيبة وكريمة، وبارة بوالدتها ومالها بالأذية، وفي حالها وتحترم الجميع وظاهرها مثل باطنها، وبسيطة في طباعها.

من داخلها ومن خارجها جميلة

والله مابيتركها

الله يحفظها لعين ترجيها وتعوضها ووالدتها خير .

pic.twitter.com/rKckaeONeO — د.لمياء البراهيم (@DrLalibrahim) August 21, 2021

اعرفها شخصيا، انسانة لطيفة وفنانة مجتهده..

أتمنى لها التوفيق

#نيرمين_محسن pic.twitter.com/EZKwgxWaX7 — عبدالرحمن الناصر (@alnaser34) August 21, 2021

الله يثبتك ويشرح صدرك ويصرف عنك كل شر انا اول الداعمين لك نرمين بس اثبتي لا احد يغير عليك الجنة تستحق ان نتعب من اجل الحصول عليها والله المتعريات واللي متكشفات يحسبون انه الامر سهل والله يعفو ، نعم الله يعفو ولكن هناك شروط للعفو هو (الاقلاع عن الذنب) #نيرمين_محسن — ✨🦋غلاكْ🦋✨🇸🇦🇦🇪 (@ghala_alhamad) August 21, 2021

#نيرمين_محسن

بعد أن تحجبت وأعلنت تمسكها بالحجاب الشرعي فالواجب من الشعب السعودي خاصه أن يرفع يديه إلى السماء وان يجتهد في الدعاء لها بالثبات على الحاجب والتمسك بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتجاوز عنها ما سبق — فارس نجد (@9711_mrz) August 21, 2021

من جانب آخر هاجم مغردون نيرمين محسن، واعتبروا أن حديثها عن لبس الحجاب جاء بعد أن فقدت الأضواء. وهو ما أثار حفيظة الفنانة السعودية وردت عليهم قائلة “أطلب الهداية والتوفيق من الله تعالى رب العالمين، وهذه العلاقة بين الإنسان وربه”.

حركات شو بعد مافقدت الاضواء لفترة ، لكن نسأل الله لنا ولها الثبات ويكون الموضوع حقيقي #نرمين_محسن — عبدالله المالكي (@3bdull3h9749) August 22, 2021

اللي مضايقهم حجاب نرمين محسن ومسوين مدركين الوضع وداخلين اعماق نيتها وانها تبغى شو ؟! مريضين انتم بدال لاتقولون الله يثبتها ! وش شغل التخلف اللي انتم عايشينه لابدون حجاب سالمه ولا بحجاب سالمه ؟ نعم — سـهر الشمري. (@0Shrr) August 21, 2021

وأردفت نرمين محسن قائلة “ممكن أتقبل أي نقد في إطار عملي أو غيره ما عدا نقد علاقتي بربي وهو أقسى نقد تلقيته، لأن الموضوع حساس جدا، حسب وصفها”.

يذكر أن اعتزال الفنانة السعودية نرمين محسن ليس الأول من نوعه.

فقد شهدت الساحة الفنية السعودية حالات مشابهة لفنانات اعتزلن الفن لاعتبارات مختلفة، كان آخرهن الفنانة الشابة ميسون الرويلي التي أكدت اعتزالها الفن والتمثيل نهائيا وبلا رجعة مضيفة أنها اتخذت هذا “قرار الاعتزال بقناعة تامة لرغبتها في الانصراف والاهتمام بحياتها الخاصة”.