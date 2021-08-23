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من باحة المسجد النبوي.. جدل عبر مواقع التواصل بعد إعلان ممثلة سعودية ارتداءها الحجاب (فيديو)

الفنانة السعودية المحجبة نرمين محسن (مواقع التواصل الاجتماعي)
الفنانة السعودية المحجبة نرمين محسن (مواقع التواصل الاجتماعي)
23/8/2021-|آخر تحديث: 23/8/202106:59 PM (مكة المكرمة)

تفاعل ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان الممثلة والفنانة السعودية نيرمين محسن عن ارتداءها الحجاب خلال فيديو بثته عبر حسابها بـ “سناب شات”.

وقالت نيرمين في مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على منصة “سناب شات”: “هذه الأيام أنا حبيت أجلس كثير مع نفسي لأنني كنت أريد اتخاذ قرار مهم وما شاركت فيه أي أحد وكنت أبحث عن شيء في حياتي ينفعني في دنياي وآخرتي”.

وأضافت “قبل ما أرجع الرياض حابه أقول لكم من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أني قررت ألبس الحجاب. وأسأل الله أن يجعل في هذا الأمر خير لي، وأن يغفر لنا ما مضى، ويتقبل منا كل أعمال حسنة في الماضي والحاضر”.

ودعم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية قرار الفنانة نيرمين الجديد بارتداء الحجاب، مؤكدين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وأنهم يقفون معها ويسندون توجهها.

وعلقت الدكتورة لمياء إبراهيم قائلة “نيرمين محسن التقيتها أكثر من مرة، إنسانة نقية جدا وطيبة وكريمة، وباره بوالدتها ومالها بالأذية، وهي في حالها وتحترم الجميع وظاهرها مثل باطنها، وبسيطة في طباعها، من داخلها ومن خارجها جميلة، والله لن يتركها”.

من جانب آخر هاجم مغردون نيرمين محسن، واعتبروا أن حديثها عن لبس الحجاب جاء بعد أن فقدت الأضواء. وهو ما أثار حفيظة الفنانة السعودية وردت عليهم قائلة “أطلب الهداية والتوفيق من الله تعالى رب العالمين، وهذه العلاقة بين الإنسان وربه”.

وأردفت نرمين محسن قائلة “ممكن أتقبل أي نقد في إطار عملي أو غيره ما عدا نقد علاقتي بربي وهو أقسى نقد تلقيته، لأن الموضوع حساس جدا، حسب وصفها”.

 

يذكر أن اعتزال الفنانة السعودية نرمين محسن ليس الأول من نوعه.

فقد شهدت الساحة الفنية السعودية حالات مشابهة لفنانات اعتزلن الفن لاعتبارات مختلفة، كان آخرهن الفنانة الشابة ميسون الرويلي التي أكدت اعتزالها الفن والتمثيل نهائيا وبلا رجعة مضيفة أنها اتخذت هذا “قرار الاعتزال بقناعة تامة لرغبتها في الانصراف والاهتمام بحياتها الخاصة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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