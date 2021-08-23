الإفتاء المصرية: زواج الـ”بارت تايم” باطل ومروجوه يسعون للشهرة

أقرت مصر ببطلان شرعية زواج ما عرف إعلاميا بزواج (الـبارت تايم) أي الزواج المؤقت لفترة محددة، الذي أثار جدلا واسعا في البلاد.

ورفضت دار الإفتاء المصرية في بيان مساء أمس الأحد انتشار دعوات لزواج باسم بارت تايم أي الزواج المحدد بمدة زمنية يتفق عليه الطرفان.

وقال في بيان إنه لا ينبغي الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة والتي يَكْمُن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم.

وأوضح البيان أن ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد.

وأضاف: الزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية.

وحذر البيان من البلبلة في المجتمع التي تؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة.

وانتشرت في الآونة الأخيرة في مصر دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى سماه مروجوه بـزواج بارت تايم مما أثار جدلا واسعا في البلاد.

وتعد مصر البالغ عدد سكانها نحو 105 ملايين نسمة واحدة من أعلى الدول العربية في تسجيل حالات الطلاق سنويا.

وفي أغسطس/آب 2020 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (رسمي) أن حالات الطلاق زادت عام 2019 بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2018 ووصلت إلى 225 ألف حالة سنويا بواقع حالة طلاق كل دقيقتين، الأمر الذي يؤكد أن هذه الظاهرة زادت في السنوات الأخيرة وتمثل تهديدا للواقع الاجتماعي في مصر.