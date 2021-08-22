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منوعات|ألمانيا

سرقة ألواح نحاسية بمئات آلاف اليوروهات من عمود النصر في برلين

يعد عمود النصر من أبرز المعالم السياحية في العاصمة الألمانية برلين (ر ويترز)
يعد عمود النصر من أبرز المعالم السياحية في العاصمة الألمانية برلين (ر ويترز)
22/8/2021-|آخر تحديث: 22/8/202112:13 PM (مكة المكرمة)

تعرض عمود النصر وهو نصب تذكاري في قلب برلين لسرقة ألواح نحاسية مهمة منه ذات قيمة تاريخية، بحسب ما أعلنت شرطة العاصمة الألمانية.

واكتشف عمال كانوا يجرون أعمال إصلاح اختفاء أجزاء كبيرة من الألواح المعدنية التي تغطي سقف المدخل في هذا المعلم الشهير الواقع عند تقاطع 4 شوارع رئيسية.

وأفادت صحيفة “بي تسد” المحلية بأن قيمة المسروقات قد تصل إلى مئات الآلاف من اليوروهات.

وشيد عمود النصر للاحتفاء بذكرى الحملات العسكرية البروسية لا سيما ضد فرنسا نابليون، وأرادت ألمانيا تخليد ذكرى هذه الانتصارات ببنائها لهذا البرج الشاهق الذي يبلغ طوله نحو 69 متراً.

وهو يعد من أبرز المعالم السياحية في العاصمة الألمانية خصوصا بفضل المشهد البانورامي الذي يتسنى للزائر تأمّله من أعلاه، وقد بُني عمود النصر في مدينة برلين عام 1873م.

بُني عمود النصر في مدينة برلين عام 1873م (ر ويترز)

ويمكن خلال زيارة هذا المعلم رؤية الفسيفساء التي تزين قاعدته وتمثال فيكتوريا أعلاه وصعود السلم الحلزوني الخاص به ورؤية مدينة برلين بمشهد بانورامي.

وقد ظهر هذا المعلم في فيلم فيم فندرز “وينغز أوف ديزاير”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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