مصر.. مطالبات بإعادة التصحيح وإقالة وزير التعليم بسبب نتائج الثانوية العامة (فيديو)

يتواصل احتجاج طلاب مرحلة الثانوية العامة وأولياء أمورهم على نتائجها في مصر بسبب انخفاض المعدلات ورسوب عدد من الطلاب وتعرضهم لاختبارات الدور الثاني التي يحتسب منها 50% فقط من الدرجة الكلية.

وتظاهر عدد من أولياء الأمور والطلاب على مدار الأيام الثلاثة الماضية أمام مقار وزارة التربية والتعليم احتجاجًا على ما وصفوه بفشل النظام الجديد الذي أقره وزير التربية والتعليم طارق شوقي مطالبين بإقالته.

وقال مدونون إن هناك مشكلة في التصحيح وتقييم الإجابات، وإن أبناءهم متفوقون على مدار الأعوام الدراسية الماضية، وإنه من الظلم ضياع مجهودهم بسبب خلل في النظام التعليمي.

حرام ١٢ شهر ياطارق ياشوقي حرام عليك يدفعوا تمن نظامك الفاشل معلش بس ممكن نساعد اخواتتا اللي شاالو واللي هيعيدو السنه لان نااس كتيير هتعيد السنه لأن المفروض إحنا دفعه واحده وأحنا بس اللي حنحس بيهم…ممكن تفعلو الهاشتاج دا ع تويتر #نجاح_جميع_طلاب_الثانوي#ظلم_طلاب_الثانويه_العام — Aya Hassan (@AyaHass27405456) August 18, 2021

س: ليه الثانويه العامه في مصر عامله أزمه ؟!!

وليه حالات الانتحار اللي بينشوفها لطلاب الثانويه العامه؟!!

وهل مفيش حكومه في تاريخ مصر قدرت تحل مشكلة الثانويه العامه؟!

ومين السبب في مشاكل الثانويه العامه؟!

كل سنه بحس إن مصر في أزمه مستعصيه بسبب الثانويه العامه . — ̅α̅ℓ̅м̅s̅я̅ɪ ̅α̅ℓ̅α̅s̅ɪ̅ℓ (ɪвяαнɪм ) (@sojj45zcon) August 20, 2021

وشارك عدد من الطلاب والمدونين مقاطع فيديو وجهوا خلالها شكواهم، مؤكدين أنهم تعرضوا لمشاكل عدة تسببت في رسوبهم وعدم تقدير مجهودهم.

وأظهرت مقاطع الفيديو تظاهر الطلاب وهتافهم بـ”طارق فاشل”، مؤكدين أن النظام الجديد تسبب في قهرهم وحزنهم.

من جهته، علق وزير التعليم طارق شوقي عبر منشور على حسابه بفيسبوك قائلًا إن القانون المصري يحول دون أي إجراءات قد تسمح بالدرجة الكاملة في الدور الثاني أو حتى اختبار لأكثر من مادتين وعدم إعادة السنة.