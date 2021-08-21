البث الحي
منوعات|مصر

مصر.. مطالبات بإعادة التصحيح وإقالة وزير التعليم بسبب نتائج الثانوية العامة (فيديو)

طارق شوقي وزير التعليم المصري
طارق شوقي وزير التعليم المصري
21/8/2021-|آخر تحديث: 21/8/202111:00 PM (مكة المكرمة)

يتواصل احتجاج طلاب مرحلة الثانوية العامة وأولياء أمورهم على نتائجها في مصر بسبب انخفاض المعدلات ورسوب عدد من الطلاب وتعرضهم لاختبارات الدور الثاني التي يحتسب منها 50% فقط من الدرجة الكلية.

وتظاهر عدد من أولياء الأمور والطلاب على مدار الأيام الثلاثة الماضية أمام مقار وزارة التربية والتعليم احتجاجًا على ما وصفوه بفشل النظام الجديد الذي أقره وزير التربية والتعليم طارق شوقي مطالبين بإقالته.

وقال مدونون إن هناك مشكلة في التصحيح وتقييم الإجابات، وإن أبناءهم متفوقون على مدار الأعوام الدراسية الماضية، وإنه من الظلم ضياع مجهودهم بسبب خلل في النظام التعليمي.

وشارك عدد من الطلاب والمدونين مقاطع فيديو وجهوا خلالها شكواهم، مؤكدين أنهم تعرضوا لمشاكل عدة تسببت في رسوبهم وعدم تقدير مجهودهم.

وأظهرت مقاطع الفيديو تظاهر الطلاب وهتافهم بـ”طارق فاشل”، مؤكدين أن النظام الجديد تسبب في قهرهم وحزنهم.

من جهته، علق وزير التعليم طارق شوقي عبر منشور على حسابه بفيسبوك قائلًا إن القانون المصري يحول دون أي إجراءات قد تسمح بالدرجة الكاملة في الدور الثاني أو حتى اختبار لأكثر من مادتين وعدم إعادة السنة.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

الإمارات.. إدانة 8 متهمين وثلاث شركات بجرائم غسل الأموال في دبي

النيابة العامة في دبي (مواقع التواصل)

صلاح الدين الأيوبي.. مسلسل تاريخي بإنتاج تركي باكستاني مشترك

مبادرة مشروع مسلسل تلفزيوني مشترك من تركيا وباكستان (الأناضول)

كورونا.. مراجعة أمريكية لحسم علاقة لقاح مودرنا بمرض نادر في القلب

لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة مودرنا (رويترز)

هربا من الحرق أو الصعق.. رسام يقفز من أعلى رافعة مشتعلة لامست أسلاك الكهرباء (فيديو)

استجاب الشاب في النهاية وقفز (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

أنباء سارة عن رضيع كابل الذي هزت صورته العالم (فيديو)

أنباء سارة عن رضيع كابل الذي هزت صورته العالم

موجة انتقادات وسخرية.. رئيس تونس يستدل بقول مأثور على أنه من القرآن الكريم (فيديو)

قيس السعيد أثار غضب واستهجان النشطاء (الرئاسة التونسية)

أثناء إطلاقه النار.. فتى فلسطيني يحاول خطف بندقية قناص إسرائيلي من إحدى فتحات الجدار الأمني (فيديو)

صورة الفتى الفلسطيني الذي حاول سحب بندقية قناص إسرائيلي (مواقع التواصل)
مقالات

طالبان.. الخلفيّة الشرعيّة، والفرق مع القاعدة وداعش، وإمكان التطوّر