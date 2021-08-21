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صلاح الدين الأيوبي.. مسلسل تاريخي بإنتاج تركي باكستاني مشترك

مبادرة مشروع مسلسل تلفزيوني مشترك من تركيا وباكستان (الأناضول)
مبادرة مشروع مسلسل تلفزيوني مشترك من تركيا وباكستان (الأناضول)
21/8/2021-|آخر تحديث: 21/8/202104:46 PM (مكة المكرمة)

تعتزم تركيا وباكستان إنتاج مسلسل تاريخي مشترك يتناول قصة القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي محرر القدس بعد 88 عاما من الاحتلال الصليبي.

ويشترك في إنتاج المشروع شركتي أكلي التركية وأنصاري شاه الباكستانية لإنتاج الأفلام والمسلسلات.

وذكر بيان صادر اليوم السبت عن أكلي أن صاحبها المنتج إمره كونوك تلقى عرضا من الشركة الباكستانية أنصاري شاه للأفلام حول تصوير المسلسل التاريخي الذي يتناول قصة صلاح الدين الأيوبي.

 

وأوضح أن الشركتين توصلتا إلى اتفاق بعد يومين من المفاوضات في العاصمة الصربية بلغراد. وأشار البيان إلى أن المسلسل سيتم تصويره في تركيا ومن المخطط له أن يتكون من 3 أجزاء.

وشارك من الجانب الباكستاني د. كاشف أنصاري ود. سيد جنيد علي شاه والممثل عدنان صديقي، ومن التركي إمره كونوك في مفاوضات مشروع المسلسل.

ونقل البيان عن المنتج إمره كونوك قوله إن المسلسل التلفزيوني سيضم ممثلين من تركيا وباكستان. وأشار إلى أن المشروع يعد مكسبًا كبيرًا لتركيا في المجالين الثقافي والاقتصادي.

 

وأضاف “ندرك صعوبة تجسيد شخص عظيم مثل صلاح الدين الأيوبي الذي ترك بصماته في التاريخ ولكننا أيضًا سعداء جدًا لتحقيق هذا المشروع”.

وأردف “سنقوم بإعداد مشروع تنتظره جميع منصات المسلسلات التليفزيونية والسينما بفارغ الصبر أتمنى أن يكون مفيدا للعالم الإسلامي بأسره”. ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى حول المشروع.

وفي الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 1187 استطاع المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي تحرير مدينة القدس بعد 88 عاما من الاحتلال الصليبي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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