شاهد: نساء من غزة يصنعن مستحضرات تجميل من أعشاب محلية

تعمل نساء في قطاع غزة على تصنيع مستحضرات تجميل من الأعشاب المحلية.

وقالت إحدى السيدات للجزيرة مباشر إنها تستيقظ من النوم الساعة الخامسة فجرا للعمل على تحضير الأعشاب من الأرض حتى يحضر المندوبون من أحد المصانع، ويطلبون ما بين 40 إلى 50 كيلوغراما يوميا لتصنيعها وتحويلها إلى صابون وشامبو.

وقالت سيدة أخرى إن المصنع كان يصدر المنتجات إلى الخارج قبل ذلك، لكن الآن يصنعوه محليا، وهو ما يساعد المزارعين على تطوير أنفسهم.

ووثقت كاميرا الجزيرة مباشر مراحل تحويل الأعشاب إلى منتجات بدءا من الحصاد ثم التوجه إلى المصنع للمرور في عملية التكثيف والتقطير وحتى الوصول إلى المنتج النهائي.